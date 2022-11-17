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距离缩短合作拉长 国际贸易大通道跑出“加速度”

2022年11月17日13:54 | 来源：人民网
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人民网北京11月17日电 （记者栗翘楚）近日，一批跨境电商出口货物在上合示范区跨境电商监管中心完成海关监管验放手续。

胶州海关关员现场监管中欧班列开行。周世超摄

据了解，这批商品共86个标准集装箱，通过跨境电商企业对企业直接出口清单模式申报。在青岛海关所属胶州海关办结通关验放后，将于近期搭乘中欧班列（齐鲁号）跨境电商专列，由上合示范区多式联运中心发出，经满洲里口岸出境发往海外。

“年底临近，节日用品和小家电商品的出口需求持续增长，客户都在抢单和着急发货。”青岛欧顺航跨境电子商务有限公司总经理卢俊霖说。

据国家铁路集团有限公司统计，今年前10个月，中欧班列累计开行13685列，发送货物132.9万标准箱，同比均增长9%。

业内人士表示，在全球经济收缩背景下，中欧班列稳中有增，成为贯穿欧亚大陆的国际贸易“大动脉”。中欧班列运输的稳定和高效，吸引越来越多企业通过铁路物流拓展市场。

今年前10月，在中欧班列稳步增长的同时，西部陆海新通道海铁联运集装箱班列运量也实现持续增长，发送货物62.1万标准箱，同比增长21%。

2017年9月28日，重庆海关在团结村中心站监管放行了全国第一列西部陆海新通道常态化铁海联运班列。截至今年9月，重庆海关监管放行重庆经西部陆海新通道国际铁路联运班列和铁海联运班列7500余列、运输货物箱量超35万标箱，累计运输货值500余亿元；监管放行西部陆海新通道跨境公路班车突破一万车次、2.3万标箱货物，总货值约61亿元。

西部陆海新通道北接丝绸之路经济带、南连21世纪海上丝绸之路，其更快、更省、更优，有效破解了西部地区国际物流难题，吸引了沿线地区的物流和商贸，带动西部更深入地融入全球产业格局。经过5年发展，西部陆海新通道运输货物由最初的陶瓷、板材等几十个品类，增加至汽车配件、电脑配件、新能源汽车等640多个品类，成为拉动西部地区经济发展、畅通国内国际双循环的强劲引擎。

此外，今年以来，西部陆海新通道还通过抢抓RCEP实施带来的机遇，加强进出口货源组织，开通了“江西南昌—钦州—越南”等海铁联运班列，推动通道外贸班列高质量发展。

业内人士表示，在疫情背景下，以前的单一的物流方式面临巨大挑战，陆海新通道能够提供铁海、铁公、公海等多种运输方式，满足企业需求，也有利于保障产业链供应链稳定。与此同时，RCEP为西部陆海新通道为中国和东盟合作提供了更大空间，作为一条直接连通中国广大内陆腹地和东盟地区的贸易走廊，随着RCEP政策红利的不断释放，西部陆海新通道新通道沿线也催生出更多货物运输需求。

(责编：王连香、吕骞)
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