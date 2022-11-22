人民网记者 杜燕飞

“我国货币政策对宏观经济的支持是比较有力的”“发展多层次、多支柱养老保险体系是改善社会领域供给的重要举措”“探索建立具有中国特色的估值体系，促进市场资源配置功能更好发挥”“中国外汇市场韧性不断增强，将保持稳健运行”……

11月21日，在2022金融街论坛年会上，人民银行行长易纲、银保监会主席郭树清、证监会主席易会满、国家外汇管理局局长潘功胜分别围绕货币政策、社会领域补短板、资本市场、中国外汇市场等业内关注的问题发表演讲，释放了哪些信息？

人民银行易纲：我国货币政策有力支持宏观经济

“受疫情、外部冲击等超预期因素影响，今年以来我国经济面临一些挑战和下行压力，稳健的货币政策及时加大了实施力度。”易纲表示，人民银行综合运用多种货币政策工具，降准0.25个百分点，引导贷款市场报价利率（LPR）下降，降低实体经济综合融资成本。我国广义货币M2、社会融资规模和人民币贷款均保持了较快增长。

易纲认为，从经济运行效果看，我国宏观政策力度把握是比较合适的。既有力支持了宏观经济大局的稳定，又在全球高通货膨胀背景下保持了物价形势的基本稳定，还兼顾了内外均衡。

“在加大对实体经济支持力度的同时，近年来人民银行资产负债表规模保持了相对稳定。”易纲介绍，截至今年9月末，人民银行资产负债表总规模为40万亿元左右，过去5年的平均增长率为2.6%。

易纲强调，近几年人民银行通过降准来满足货币信贷增长对中长期流动性的需求。2018年以来累计实施降准13次，平均法定存款准备金率从15%降到了约8%，共释放了长期流动性约10.8万亿元，人民银行资产负债表规模基本稳定在38万亿元到40万亿元之间。我国广义货币余额从2017年末的近170万亿元增加到现在的260多万亿元，货币政策对实体经济支持力度比较稳固。

“我国货币政策还有一个特点是总量与结构相结合。”易纲说，稳健货币政策不仅有总量上的支持，也有结构上的特色。人民银行聚焦供给侧结构性的堵点、难点，发挥结构性货币政策作用，持续加强对“三农”、小微企业、民营企业等领域的金融服务，推动普惠金融“量增、面扩、价降”。

易纲介绍，截至今年9月末，普惠小微贷款余额达到23万亿元；授信户数近5400万户，是2017年末的4倍；今年9月份新发放的普惠小微贷款加权平均利率为4.7%，较2017年同期下降1.8个百分点。

他进一步介绍，结构性工具又可以分为长期性工具和阶段性工具两种。支农支小再贷款和再贴现是长期性工具，目前余额是2.5万亿元。近年来，人民银行创设了科技创新、交通物流、设备更新改造等专项再贷款支持工具，这些都是阶段性工具，目前余额约3万亿元，这些工具有明确的实施期限或退出安排，在达到预期目标后可以有序退出，实现“有进有退”。

银保监会郭树清：加快社会领域补短板

“全面建设社会主义现代化国家，必须聚焦发展不平衡不充分问题，着力解决供给侧结构性短缺。”郭树清表示，我国总储蓄率高、社会资金相对宽裕，只有统筹政府、企业、事业单位和居民个人等各方力量，才能优化配置各类资源，全面加快社会领域补短板的进程。

郭树清强调，金融在促进社会事业发展方面可以发挥特殊的重要作用。要借鉴“贷款修路、收费还贷”这一成功实践，改革完善社会领域投融资体制。强化金融政策与财政政策协同，政策性金融与商业性金融配合，直接融资与间接融资衔接。必须遵循各类社会事业的内在规律，差别化地建立健全政府部门、融资主体、金融机构各自的约束机制。要重点关注现金流平衡，科学设定债务融资预警监测指标，确保机构和项目健康可持续发展。

“发展多层次、多支柱养老保险体系也是改善社会领域供给的重要举措。”郭树清介绍，第三支柱方面，目前真正具有养老属性的保险产品快速增加，为人民群众积累了规模超过5万亿元的养老责任准备金。专属商业养老保险试点一年来，投保人数超过25万，其中包括4.7万新产业、新业态劳动者和各类灵活就业人员。养老理财已发行49只产品，规模合计1000亿元。11月20日，特定养老储蓄产品已在五个城市试点推出。不久前，《个人养老金实施办法》正式发布，相关配套政策陆续出台，个人养老金进入实质性落地阶段。

“规范发展第三支柱养老保险，最要紧的是鼓励金融机构开发名实相符、运作安全的商业养老金融产品。通过优化大类资产配置，设立收益平滑基金和风险准备基金，为不同风险偏好和承受能力的群体，提供相匹配的养老金融产品。”郭树清表示。

“在关注宏观金融环境的同时，我们也时刻关心人民群众的财产安全。”郭树清表示，一方面，最近由于市场看好经济恢复前景，债券收益率有所上升，引发部分银行理财产品净值波动，这是市场自身调整表现，总体风险可控。另一方面，现在个人投资者可选择的金融产品越来越丰富多样，同时面临的风险也越来越复杂，需要很好地把握收益和风险的平衡。

郭树清认为，市场经济条件下，高收益必然伴随着高风险，宣扬“保本高收益”“低风险高收益”肯定都是金融诈骗。“我们要持之以恒、不厌其烦地开展宣传教育，让人民群众时刻警惕高息诱惑，避免上当受骗，以理性投资收获合理回报，增加更多安全稳定的财产性收入。”他说。

证监会易会满：建设中国特色现代资本市场

“我国资本市场是在建立健全社会主义市场经济体制的过程中发展壮大起来的。”易会满表示，30多年来，特别是党的十八大以来，我国资本市场改革发展取得重大进展，市场规模跃居世界前列，市场结构大幅改善，制度型开放向纵深推进，服务实体经济特别是支持科技创新的能力明显提升，重点领域风险持续收敛、总体可控，市场韧性和活力全面增强。其中一个重要经验就是，走出了一条既遵循资本市场一般规律又具有中国特色的发展之路。

谈到建设中国特色现代资本市场时，易会满表示，需要对中国特色现代资本市场的基本内涵、实现路径、重点任务深入系统思考。要把握好不同类型上市公司的估值逻辑，探索建立具有中国特色的估值体系，促进市场资源配置功能更好发挥。

“多种所有制经济并存、覆盖全部行业大类、大中小企业共同发展的上市公司结构，既是我国资本市场的一大特征，也是一大优势。”易会满说，上市公司尤其是国有上市公司，一方面要“练好内功”，加强专业化战略性整合，提升核心竞争力；另一方面，要进一步强化公众公司意识，主动加强投资者关系管理，让市场更好认识企业内在价值。

对于资本市场投资文化，易会满表示，A股市场境内投资者持股占比超过95%，机构做投资更要研究把握好这些基本特征，要有独立的专业判断和研究能力，不能人云亦云、盲目跟风，不能急功近利、过于浮躁。要更加注重从中华优秀传统文化中汲取智慧，弘扬稳健执中、求真务实、重诺守信、谦虚谨慎等文化理念，并健全与之相适应的公司治理、激励约束、风险控制和监管制度体系。

对于投资者结构，易会满说，A股市场投资者结构正在发生积极的趋势性变化，机构投资者持股和交易占比稳步上升，个人投资者交易占比逐步下降到60%左右。个人投资者数量超过2亿，是我国资本市场最大的市情，是市场活力的重要来源，也是市场功能正常发挥的重要支撑。要在继续发展壮大机构投资力量同时，更加重视中小投资者合法权益保护。

要坚持“建制度、不干预、零容忍”，坚持敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险，形成合力的监管理念，既不照搬照抄，也不固步自封，扎实推动资本市场理论创新、实践创新、制度创新，进一步健全资本市场功能，更好服务构建新发展格局、推动高质量发展。重点应把握好五大原则：坚持和加强党的全面领导、坚持服务实体经济着力点、坚持完善资本市场基础制度、坚持守牢风险底线、坚持人民立场。

此外，易会满表示，将制定实施新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案。当前，要密切关注房地产行业面临的困难挑战，支持实施改善优质房企资产负债表计划，继续支持房地产企业合理债券融资需求，支持涉房企业开展并购重组及配套融资，支持有一定比例涉房业务的企业开展股权融资。

谈到北交所时，易会满表示，下一步将深化新三板改革创新，扎实推进北交所高质量扩容。统筹推进投资端制度改革，丰富投资者类型，推动混合交易、融资融券等制度落地实施，提升市场流动性；完善债券、基金、资产证券化、指数等产品体系，进一步增强北交所市场功能和活力，以更大力度打造服务创新型中小企业主阵地。

外汇局潘功胜：中国外汇市场韧性不断增强

“今年以来，受‘高通胀’和‘紧货币’影响，国际金融市场，包括外汇市场，经历了剧烈震荡的一年，但中国外汇市场展现新特征，韧性不断增强。”潘功胜表示，与前两次美元升值时期相比，2021年以来人民币汇率对美元指数波动的敏感性降低。从全球范围看，与主要发达和新兴市场货币相比，人民币贬值幅度处于平均水平。跨境资金流动虽有波动，但总体平稳有序。

在潘功胜看来，外汇市场韧性增强受多方面因素推动。一是人民币汇率双向浮动、弹性增强，调节国际收支的自动稳定器作用更加明显，能够及时有效释放外部压力。二是基础性国际收支顺差发挥主导作用。今年前3季度，我国经常账户顺差3104亿美元，为历史同期最高值，顺差规模与同期国内生产总值（GDP）之比为2.4%，继续处于合理均衡区间；直接投资呈现净流入，跨境资金流动平稳有序。三是外债结构总体优化，传统融资型外债增幅较小，外债债务类型结构、币种结构以及期限结构都有所优化。四是人民币在企业跨境使用中的占比持续提高，有助于降低跨境交易的货币错配风险。五是汇率避险工具推广普及，企业对汇率波动的适应性明显增强。

“人民币资产避险属性日益凸显。”潘功胜表示，今年以来，全球主要国家债券普遍收益率上升、价格下跌，人民币债券成为少数价格稳定的金融资产。与其他新兴市场债券不同，人民币债券为准安全资产，风险收益特征与发达国家债券更接近。中国宏观经济政策以我为主，利率和汇率走势相对独立，令人民币债券在全球资产配置中呈现较好分散化效果。

潘功胜认为，十年来，外汇领域的改革开放工作取得明显成效。一是人民币汇率市场化形成机制逐步完善，汇率弹性不断增强，双向波动成为常态，人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定。二是资本项目开放稳步推进，已实现较高可兑换水平。三是外汇市场交易的主体、规模、产品快速增长，开放多元、功能健全、竞争有序的外汇市场基本形成。四是国际收支基本平衡，稳定性和韧性进一步增强。五是建立起“宏观审慎+微观监管”两位一体的外汇市场管理框架。六是外汇储备资产实现安全、流动和保值增值。

潘功胜认为，向前看，中国外汇市场将保持稳健运行，中国经济长期向好基本面不会改变。未来，内外部宏观环境的变化将有助于维护中国外汇市场稳健运行。

“未来，我们将统筹金融开放和安全，全力构建适应高水平对外开放的外汇管理体制，深化外汇领域改革开放，提升跨境贸易和投融资便利化水平，维护外汇市场稳健运行和国家经济金融安全。”潘功胜说。

(责编：杨虞波罗、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经