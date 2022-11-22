人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>经济·科技

产业观察：线上促销带动多元消费 数实融合加速推进

人民网记者 夏晓伦
2022年11月22日17:55 | 来源：人民网
小字号

在云南保山的丛岗村，村民安正富正忙着养护村里的1万多亩咖啡种植园，当年的“脱贫豆”如今已成“致富豆”；在江苏震泽镇，苏州太湖雪丝绸工厂正在赶制线上订单，通过京东数字化柔性供应链系统，孔培洁坐在办公室里就可以对生产、销售进程一目了然……

“双11”鸣金收官，“双12”大促将启，在每年的最后两个月，很多消费者都会“塞满”自己的购物车，选购心仪已久的产品。如今，最初的电商购物节已经拓展到多个领域，线上促销在带动多元消费的同时，也在助推着数字经济与实体经济的融合发展。

数据显示，2022年的“京东11.11全球热爱季”成交额超10万元的农产品近1万种，1000万款新品成交额环比增长两倍，国潮元素商品销量同比增长124%，多个品类取得两位数的用户增长。

不仅如此，绿色消费也成为今年“双11”的亮点。菜鸟近日发布《天猫双11绿色物流报告》显示，截至14日，参与绿色物流的消费者人次同比增加5%，快递从业人员同比增加30%。同时整个“双11”周期的快递包装回收量也将达到600万个，同比增长50%。

有关业内人士认为，“双11”绿色数据的攀升，意味着全社会环保减碳意识的增强，也意味着企业从追求发展规模到追求发展质量的思路转变。

传统电商“业绩”稳定，社交电商也探索着适合自己的发展路径。“一天卖出3.47万斤大连鲜食海参，抖音直播间超230万人在线观看，海参订单量累计超1.8万，当天成交额（GMV）超1000万。”“双11”期间，海参先生的一场助农直播带来了一组超预期的数据。

“下一步，将持续探索助农新模式，定期开展农产品网络帮销，探索助农帮农兴农服务新举措，并通过绿色养殖以及创新养殖的循环发展模式，推进全海参产业的绿色健康发展，走上一条特色产业高质量发展之路。”该品牌负责人表示。

助力农产品销售也是抖音电商一直以来的重点。据了解，“山货上头条”项目在“双11”期间落地甘肃，特别上线了“风味甘肃”专区，投入百万资源推介该地农货。报告显示，祁连山羊肉、亚麻籽油、天水花牛苹果等“甘味”颇受消费者欢迎。

抖音电商发布的报告显示，10月31日至11月11日，抖音电商内参与“双11”活动的商家数量同比增长了86%，兴趣电商内容带货持续发力，直播带货总时长累计达3821万小时，7667个直播间销售额超过百万元。

除了电商平台，其他互联网企业也“不甘落后”。以神州租车为例，其在今年探索初“租车+”新玩法，推出了多项促销活动。数据显示，今年“双11”期间，平台总体销售订单同比增长超20%，销售总额同比增长超80%，为消费者提供了更多的出行选择，带动了多元消费需求。

不仅是互联网企业，实体企业也看到了数实融合的巨大增量空间。对此，有专家表示，实体经济数字化转型的重点要由消费到生产，重视发展数字化智能化供应链，拓展更多的数实结合的应用场景。在实体经济数字化进程中，数智化供应链将带动整个链条不同部分的整合和一体化，降低协同成本，提升响应速度，为扩大内需与增强国内大循环内生动力提供重要支撑。

(责编：杨虞波罗、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
产业观察：线上促销带动多元消费 数实融合加速推进
　　在云南保山的丛岗村，村民安正富正忙着养护村里的1万多亩咖啡种植园，当年的“脱贫豆”如今已成“致富豆”；在江苏震泽镇，苏州太湖雪丝绸工厂正在赶制线上订单，通过京东数字化柔性供应链系统，孔培洁坐在办公室里就可以对生产、销售进程一目了然…… “双11”鸣金收官，“双12”大促将启，在每年的最后两个月，很多消费者都会“塞满”自己的购物车，选购心仪已久的产品。如今，最初的电商购物节已经拓展到多个领域，线上促销在带动多元消费的同时，也在助推着数字经济与实体经济的融合发展。…
市场监管总局就《中华人民共和国反不正当竞争法（修订草案征求意见稿）》公开征求意见
　　图片来源：市场监管总局 人民网北京11月22日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，为了营造公平竞争的市场环境，维护经营者、消费者的合法权益和社会公共利益，切实解决监管实践中的突出问题，加快完善反不正当竞争法律制度，市场监管总局起草了《中华人民共和国反不正当竞争法（修订草案征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。 据了解，市场监管总局于2021年12月启动了反不正当竞争法的修订工作。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部