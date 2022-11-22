人民网记者 夏晓伦

在云南保山的丛岗村，村民安正富正忙着养护村里的1万多亩咖啡种植园，当年的“脱贫豆”如今已成“致富豆”；在江苏震泽镇，苏州太湖雪丝绸工厂正在赶制线上订单，通过京东数字化柔性供应链系统，孔培洁坐在办公室里就可以对生产、销售进程一目了然……

“双11”鸣金收官，“双12”大促将启，在每年的最后两个月，很多消费者都会“塞满”自己的购物车，选购心仪已久的产品。如今，最初的电商购物节已经拓展到多个领域，线上促销在带动多元消费的同时，也在助推着数字经济与实体经济的融合发展。

数据显示，2022年的“京东11.11全球热爱季”成交额超10万元的农产品近1万种，1000万款新品成交额环比增长两倍，国潮元素商品销量同比增长124%，多个品类取得两位数的用户增长。

不仅如此，绿色消费也成为今年“双11”的亮点。菜鸟近日发布《天猫双11绿色物流报告》显示，截至14日，参与绿色物流的消费者人次同比增加5%，快递从业人员同比增加30%。同时整个“双11”周期的快递包装回收量也将达到600万个，同比增长50%。

有关业内人士认为，“双11”绿色数据的攀升，意味着全社会环保减碳意识的增强，也意味着企业从追求发展规模到追求发展质量的思路转变。

传统电商“业绩”稳定，社交电商也探索着适合自己的发展路径。“一天卖出3.47万斤大连鲜食海参，抖音直播间超230万人在线观看，海参订单量累计超1.8万，当天成交额（GMV）超1000万。”“双11”期间，海参先生的一场助农直播带来了一组超预期的数据。

“下一步，将持续探索助农新模式，定期开展农产品网络帮销，探索助农帮农兴农服务新举措，并通过绿色养殖以及创新养殖的循环发展模式，推进全海参产业的绿色健康发展，走上一条特色产业高质量发展之路。”该品牌负责人表示。

助力农产品销售也是抖音电商一直以来的重点。据了解，“山货上头条”项目在“双11”期间落地甘肃，特别上线了“风味甘肃”专区，投入百万资源推介该地农货。报告显示，祁连山羊肉、亚麻籽油、天水花牛苹果等“甘味”颇受消费者欢迎。

抖音电商发布的报告显示，10月31日至11月11日，抖音电商内参与“双11”活动的商家数量同比增长了86%，兴趣电商内容带货持续发力，直播带货总时长累计达3821万小时，7667个直播间销售额超过百万元。

除了电商平台，其他互联网企业也“不甘落后”。以神州租车为例，其在今年探索初“租车+”新玩法，推出了多项促销活动。数据显示，今年“双11”期间，平台总体销售订单同比增长超20%，销售总额同比增长超80%，为消费者提供了更多的出行选择，带动了多元消费需求。

不仅是互联网企业，实体企业也看到了数实融合的巨大增量空间。对此，有专家表示，实体经济数字化转型的重点要由消费到生产，重视发展数字化智能化供应链，拓展更多的数实结合的应用场景。在实体经济数字化进程中，数智化供应链将带动整个链条不同部分的整合和一体化，降低协同成本，提升响应速度，为扩大内需与增强国内大循环内生动力提供重要支撑。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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