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央行：12月5日降准0.25个百分点 释放长期资金约5000亿元

2022年11月25日17:46 | 来源：人民网
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人民网北京11月25日电 （记者 罗知之）为保持流动性合理充裕，促进综合融资成本稳中有降，落实稳经济一揽子政策措施，巩固经济回稳向上基础，人民银行决定于2022年12月5日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构），此次降准共计释放长期资金约5000亿元。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.8%。

人民银行有关负责人表示，此次降准一是保持流动性合理充裕，保持货币信贷总量合理增长，落实稳经济一揽子政策措施，加大对实体经济的支持力度，支持经济质的有效提升和量的合理增长。二是优化金融机构资金结构，增加金融机构长期稳定资金来源，增强金融机构资金配置能力，支持受疫情严重影响行业和中小微企业。三是此次降准降低金融机构资金成本每年约56亿元，通过金融机构传导可促进降低实体经济综合融资成本。

“此次降准为全面降准，除已执行5%存款准备金率的部分法人金融机构外，对其他金融机构普遍下调存款准备金率0.25个百分点。”该负责人说。

(责编：罗知之、高雷)
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