航天新征程｜神舟十四号乘组：中国空间站等你来出差！
2022年11月25日17:36 | 来源：人民网
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人民网厦门11月25日电 （记者赵竹青、张克非）中国空间站等你来出差！11月25日，由中央网信办、教育部、人民日报社、共青团中央、福建省委网信委、中国载人航天工程新闻宣传办公室共同主办的“把青春华章写在祖国大地上”大思政课网络主题宣传和互动引导活动在厦门大学举办。神舟十四号航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲寄语同学们：“期待有航天梦想的你，与我们一道收录星河光芒，刻画日月轮廓，奔赴更加精彩的星辰大海！”
(责编：赵竹青、高雷)
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