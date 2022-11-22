本报记者 陆娅楠

搭乘复兴号，以风为速，以轨为尺，丈量大国前行的步伐。

在京张高铁首发列车司机王海涛眼中，铁轨浓缩时间，折射百年沧桑巨变。1909年，京张铁路建成；2019年，京张高铁通车。从自主设计修建“零的突破”到达到世界最先进水平，从时速35公里到350公里，京张线见证了中国综合国力的飞跃。

在西藏林芝市孜热村村民布姆阿牛眼中，铁轨送来梦想，支撑高原腾飞发展。2021年6月25日，西藏自治区第一条电气化铁路——拉林铁路开通运营，结束了藏东南地区不通铁路的历史，“绿巨人”驶入高原，带旺旅游、通畅物流，富民兴藏有了更坚强保障。

习近平总书记在党的二十大报告中指出：“推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国”“优化基础设施布局、结构、功能和系统集成，构建现代化基础设施体系”。

新时代十年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国高铁年均投产3500公里，西部地区铁路里程突破6万公里，中欧班列开行数量不断迈上新台阶，铁路发展取得历史性成就。

创新领跑，复兴号列车实现对31个省区市全覆盖

江西龙南市，新大村玫花渡景区星河天悬，音乐美食节、草坪帐篷节好戏连台；东坑村虔心小镇竹海叠泉，林下采摘、渔樵耕读野趣十足。

“托了赣深高铁的福，老区牵手湾区，火龙果、蓝莓还来不及采摘，就被广东客人抢订一空。”玫花渡休闲旅游开发有限公司创始人李育智喜不自禁。

在附近虔心小镇开观光车的赖福洲也有同感：“我去高铁站接送的几乎都是广东游客，自从高铁开通，常年都是旅游旺季，我们收入也水涨船高。”

2021年12月10日，赣深高铁正式开通运营。江西赣州市与广东深圳市间的铁路最快旅行时间由5小时32分压缩至1小时49分，老区振兴携手粤港澳大湾区发展，红利共享。

放眼全国，复兴号奔跑在广袤大地上。在新发展理念引领下，中国高铁发展驶入快车道。

这是热潮涌动的十年，高铁版图不断扩容。兰新高铁跨越塞北风区，沪昆高铁蜿蜒岭南山川，哈牡高铁驰骋林海雪原，杭黄高铁穿梭江南水乡……复兴号列车历史性地实现了对31个省区市的全覆盖。截至今年9月底，全国高铁营业里程约4.1万公里，较2012年底增长342%。

这是创新驱动的十年，高铁技术持续领跑。复兴号以时速420公里交会和重联运行，世界首次；智能型动车组实现时速350公里自动驾驶，全球首个；时速400公里可变轨距高速动车组下线，可实现跨国互联互通……自主创新的中国高铁，成为享誉世界的“国家名片”。

这是活力跃动的十年，高铁服务惠及万家。普及电子客票，实现刷脸进站，推出互联网订餐，完善枢纽接驳，高铁网融合互联网，高铁站串起都市圈。截至2021年底，高速铁路对百万人口以上城市覆盖率超过95%，动车组旅客发送量占铁路旅客总发送量的73.6%，越来越多旅客坐高铁出行，越来越多城镇因高铁而繁荣。

共享发展，西部地区铁路里程突破6万公里

这个十年，我们不仅尽享高铁的速度，也拥有慢火车的温度。

上午10点36分，5633次慢火车停靠成昆铁路冕宁站。车门打开，背着几十只鸡的、牵着十几只羊的、挑着300斤土豆的、赶着肥猪崽还搂着娃娃的，涌入站台。

人群中，58岁的吉克木各牵着羊下车，“党的政策好咧，车票几十年不涨价，还特意给咱们改造了行李车厢托运牲畜。”

5633次列车穿行的大凉山，是我国最大的彝族聚居区，也曾是国家扶贫工作重点县最为集中的地区之一。自1970年7月运行以来，5633次列车风雨无阻接送旅客，被彝族同胞视为大凉山上的生命线、小康车。

今年年初，新成昆铁路西昌至昆明已开行动车，西昌至成都通动车也近在眼前。新老成昆线在冕宁站交汇，这让吉克木各盘算给儿子们在冕宁县泸沽镇上买房，“以后外出要坐动车，国家关心我们，铁路照顾我们，日子一天会比一天好！”

单算经济效益，西部路网客流低，慢火车不赚钱，为何还要加快建设？

2021年7月22日上午，在西藏考察的习近平总书记坐上专列实地察看拉林铁路沿线建设情况，更放眼广袤西部边疆铁路网建设。

“全国的交通地图就像一幅画啊，中国的中部、东部、东北地区都是工笔画，西部留白太大了，将来也要补几笔，把美丽中国的交通勾画得更美。要充分论证、科学规划，铁路建设要算大账。”

坚持人民至上，服务协调发展与乡村振兴，西部铁路建设大有可为。

补短板、强弱项，十年间，西部铁路网越织越密。川藏铁路开工建设，和田至若羌铁路开通运行，西部地区铁路里程突破6万公里，占到全国的40%，铁路在中西部地区、城乡区域间、沿海沿边沿江布局更加合理。

强服务、助振兴，十年间，公益慢火车不曾间断。全国81对公益性慢火车，覆盖21个省区市，经停530座车站，是山区人民的赶集车、上学车、通勤车。自2017年公益慢火车有统计以来，截至今年8月底，累计运送旅客2.66亿人次，仅2021年就减免涉农物资运输费用14.8亿元，成为乡村振兴之路上的致富车、连心车、团结车。

合作共赢，铁路成为“一带一路”建设亮丽名片

印尼当地时间11月16日，一列由中国铁路研发制造的高速铁路综合检测列车对雅万高铁德卡鲁尔站至4号梁场间线路进行了全面检测，获取的各项指标参数表现良好，中国和印尼合作建设的雅万高铁试验运行取得圆满成功。

中国中铁四局雅万高铁4号梁场项目部工程部印尼技术员兰迪·拉姆达尼开心地说，“雅万高铁的建设让我的人生变得更加精彩，也一定会给家乡带来巨变。”

雅万高铁连接印尼首都雅加达和西爪哇名城万隆，是“一带一路”倡议和中印尼两国务实合作的标志性项目，也是我国在境外完成全过程勘察设计建设的第一个高铁项目。雅万高铁的顺利推进，成为党的十八大以来，我国铁路“走出去”步伐加快的缩影。

习近平总书记指出：“高铁是我国装备制造的一张亮丽的名片，成为我国对外经济技术合作的‘抢手货’，要抓住机遇、乘势而上。”

十年来，中国铁路成为“一带一路”建设和国际产能合作的亮丽名片。

海外建设优质高效。作为“一带一路”、中老友谊标志性工程中老铁路开通运营，国际物流黄金大通道作用日益显现。巴基斯坦拉合尔橙线轨道交通项目、匈塞铁路贝诺段开通运营，沿线民众出行更加便利，也为区域经济发展注入“新动力”。

中欧班列发展迅猛。从2013年的80列快速发展到2021年的15183列，中欧班列开行数量不断迈上新台阶。目前，82条运行线路，联通中国境内91个城市，通达欧洲24个国家200个城市，商品种类超过5万种，实现了多样化发展。

西部陆海新通道增势喜人。今年1至9月，已发送货物55.5万标箱，同比增长21.7%，截至今年9月底，西部陆海新通道班列已发展成为对内覆盖我国中西部13个省区市92个站点，对外辐射107个国家（地区）319个港口的国际运输网络，图定线条从2017年开行之初的1条扩展为目前的12条。

“全面贯彻党的二十大精神，中国铁路将继续助力高水平对外开放，为推动构建人类命运共同体贡献更多更好的中国智慧、中国方案、中国力量。”中国国家铁路集团有限公司有关负责人说。

《 人民日报 》（ 2022年11月22日 01 版）

(责编：胡永秋、袁勃)

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