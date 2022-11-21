人民网北京11月21日电 （焦磊）经过为期3天的集中研讨和深入交流，2022空间技术和平利用（健康）国际研讨会（简称“IPSPACE2022”）于11月20日在北京落下帷幕。大会聚焦“科学·科创·科普”，围绕“空间信息助力人类应对气候变化与粮食安全”“探索生命奥秘 呵护人类健康”等10个议题，深入研究探索空间技术和平利用的路径和解决方案，达成多项共识和合作成果。

据了解，大会秉持“同一个太空，同一个家园”理念，广泛探索空间技术产业化发展、民生化应用、商业化促进。目前已形成30多家中外航天机构协同支持，10多家金融机构投资管理、300多家企业（院校、科研机构）共同参与的空间技术产融格局。

国际宇航科学院秘书长让-米歇尔·康坦在大会闭幕式上宣读了《关于空间技术和平利用的倡议书》。倡议书提出，大会旨在弘扬和平、发展、合作等人类社会的共同价值观，推进空间科技创新，增进民生福祉，符合世界各国人民共同利益。鉴于当前全球面临的危机挑战，希望空间科技转化和应用更多地关注气候变化、粮食安全、新型能源、生命健康等，让空间科技之光照亮人类美好前程。

大会期间，各国科学家、企业家等围绕空间技术和平利用的新趋势、新机遇、新挑战，探索空间技术创新驱动与后因特网时代经济可持续发展及国际合作的新模式。国际宇航联合会执行主任克里斯蒂安·费施廷格称，这次大会以非官方形式组织，向全世界开放，本身就是空间国际合作的典范，体现了和平、合作的土壤和血脉。

当前，人类面临日益严峻的环境恶化、气候变化、粮食安全、能源危机等重大挑战。大会举办了“空间信息助力人类应对气候变化与粮食安全”“空间动力与地面能源”“绿色空间推进”“月球保护”“航天育种与现代农业”等论坛，从不同领域、不同方向、不同议题，探索空间技术在水文气象观测、清洁能源、空间动力、外星物质等方向的应用，为解决地面能源危机提供思路对策。

此外，与会专家还围绕空间技术与生命健康、空间治理、空间技术服务经济发展等话题进行了探讨交流。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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