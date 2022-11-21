人民网北京11月21日电 （记者赵竹青）记者从国家航天局获悉，11月21日，由国家航天局联合海南省人民政府、联合国外空司共同主办的联合国/中国空间探索与创新全球伙伴关系研讨会在海南省海口市开幕（以下简称研讨会）。研讨会主题为“构建新型空间探索伙伴关系”，会上发布了《中国航天推动构建新型空间探索与创新全球伙伴关系的行动声明》，系统阐述了中国国家航天局致力打造合作共赢“朋友圈”的理念、倡议与行动。

国家航天局局长张克俭、海南省委书记沈晓明、联合国外空司代理司长尼克拉斯·海德曼致开幕词，国家航天局副局长吴艳华、海南省常务副省长沈丹阳、联合国外空司空间应用部科学事务官娜塔莉·里卡德，分别作了题为《中国航天推动构建新型空间探索与创新全球伙伴关系的行动声明》《建设开放型、国际化、创新融合的文昌国际航天城》《建设强大包容的空间部门——迈向空间探索的脚步》主旨报告。

张克俭在致辞中指出，外层空间是人类共同的疆域，惟有不断探索，人类的文明足迹才能迈向更深远的宇宙空间；创新是空间探索可持续发展的重要途径，惟有不断创新，空间科学、空间技术与空间应用才能相互促进、共同提高；坚持外层空间的和平利用和可持续发展，人类的航天征程才能行稳致远。本次大会希望通过广泛交流增加了解、建立信任，共同树立人类对未来发展的信心；通过平等互利、和平利用和包容发展，使人类空间探索事业带动全球科技进步，为各国经济社会发展提供动力；通过广泛合作与交流，在空间探索领域凝聚广泛共识、构建平等互利的全球伙伴关系。我们愿同世界各国空间机构和国际组织一道，在外空规则制定、空间战略规划、探索任务实施、以及科学数据共享与应用等领域，在联合国框架下通力合作，共同推动人类航天事业的蓬勃发展。

沈晓明表示，海南是中国航天事业的重要支点。天问一号火星探测器、嫦娥五号月球探测器，中国空间站天和核心舱等航天器，从海南奔向浩瀚宇宙，在实现航天强国梦想的征程上，不断引领逐梦圆梦航天。当前，海南对标世界最高水平的开放形态，努力建设中国特色自由贸易港。文昌国际航天城作为海南自由贸易港重点园区，航天产业发展势头良好。海南愿同各方加强空间科学探索与创新领域交流合作，借助国际平台推动文昌国际航天城建设，共同开创空间探索与创新的新局面。

尼克拉斯·海德曼表示，人类正在见证空间探索和利用的新时代。空间探索相关科技衍生品惠及民生，全面提升各行业效能，让人类对自然的认知与日俱进。近年来，中国空间探索取得令人瞩目的成就，嫦娥五号探测器成功取回月壤样本、天问一号火星探测器顺利登陆火星表面并开展重要科研工作。这些成果与计划正通过双边或多边合作，将空间探索推进到新的阶段。相信在共同努力下，空间探索的益处将惠及全人类。联合国外空司将继续致力于全面利用太空，为全人类建设一个更美好的未来。

《中国航天推动构建新型空间探索与创新全球伙伴关系的行动声明》是继2019年中国航天日，国家航天局发布的《中国航天助力联合国2030年可持续发展目标的声明》后又一推动航天国际交流与合作的重要倡议。声明提出，愿在共商全球治理、促进行动协调、深化项目合作、推动创新发展、共享科学成果、鼓励多元参与、打造合作平台、维护人类安全等八个方面，推动构建平等互利、开放包容、和平利用、造福人类的新型空间探索与创新全球伙伴关系，助力构建外空领域人类命运共同体。

研讨会举办时间为11月21日至24日，还包括空间探索与创新的国际规则与政策、太空探索与创新中的女性、可持续太空探索——特别关注行星防御和行星保护、空间科学的前景与挑战、月球和深空探索等专题会议。共有来自10余位相关国家航天机构负责人作报告，以及80余个国家和地区的代表线上线下参加会议。

(责编：赵竹青、高雷)

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