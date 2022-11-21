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重要性日益提升 汽车芯片产业迎来全新机遇期

人民网记者 赵竹青
2022年11月21日19:03 | 来源：人民网
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随着新一轮科技革命和产业变革的兴起，汽车电动化、网联化、智能化等技术加速演进，芯片在汽车中的重要性日益提升。近日，在中国电子信息行业联合会、中国汽车工业协会、中国电科联合举办的中国汽车芯片高峰论坛上，多位专家表示，随着汽车产业的结构调整，汽车芯片正在迎来新的机遇期。

“芯片是汽车不可或缺的核心器件，单车平均用量依不同车型从几百颗至千余颗不等。”工业和信息化部装备工业一司副司长郭守刚提到，2020年下半年以来，受多方因素影响，汽车芯片供应不足成为全球共性问题。

中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋说，当前，汽车芯片已经成为当下企业经营和未来转型发展的最大制约，需要汽车和电子信息两大行业共克时艰。

“芯片的算力奠定汽车的智能。”工业和信息化部电子信息司二级巡视员侯建仁表示，芯片正成为汽车产业竞争和产业生态创新重构的基础和核心。

中国电科董事长、党组书记陈肇雄认为，汽车核心技术正在逐步从动力系统技术转变为芯片技术。他表示，全球汽车产业正在向网联化、智能化、电动化加速发展，汽车产品的创新高度依赖于芯片的底层技术创新，为我国汽车产业发展提供了换道超车的重大机遇。

对于汽车芯片未来的技术发展方向，中国工程院院士倪光南提出，RISC-V开源架构能够很好满足“需求定义软件、软件定义硬件”的时代需求，是智能网联车芯片的理想选择。他建议聚焦开源RISC-V架构发展中国汽车芯片产业，增强产业链供应链自主可控能力，推动中国智能网联汽车走向更高更快更强。

北京市政府副秘书长姜广智表示，北京市积极布局车规级芯片，在芯片供给端，不断推进车规级芯片工艺平台建设，推动RISC-V、Chiplet等先进技术在车规级芯片领域扩大应用，着力构建芯片设计与制造协同发展的产业生态。

“汽车芯片是智能新能源汽车发展的基石。”中国工程院院士、北京理工大学孙逢春教授建议抓住窗口期，积极推动芯片、软件、开发测试工具与装备的协同发展，打造形成边研究、边应用、边反馈、边完善的新型研用模式。

(责编：赵竹青、高雷)
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