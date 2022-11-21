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报告显示“双十一”期间物流岗位招聘需求旺盛

2022年11月21日20:39 | 来源：人民网
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人民网北京11月21日电 （记者栗翘楚）日前，58同城、赶集直招发布了双十一热门岗位的观察报告，从招聘需求、薪资水平、地域特色等角度解析双十一热门岗位供需情况。数据显示，今年双十一购物节期间，物流、客服类主要岗位招聘需求均呈现环比增长趋势；岗位供需情况受所在城市情况影响较大，地域性明显，快递员岗位竞争激烈。

报告显示，作为近年来新兴的热门岗位，双十一前夕，客服主播类岗招聘需求总体岗位不足，环比稍降。但是，视频主播类简历供给同比增长21.2%，供需比为2.8，远高于其他客服类岗位，显示这个职位还有相当数量的供应缺口。

此外，物流岗主要岗位招聘需求均环比增长。据报告数据显示，快递员招聘需求增幅最高，环比增长19.9%，显示出快递员作为电商物流网络“最后一公里”守护者的重要作用。就岗位需求数量来看，货运司机岗位招聘需求排名第一，客服专员/助理、快递员、电话客服等岗位紧随其后，而此前被热点关注的主播岗位，也进入了招聘需求前十。

分城市来看，快递员的需求热门城市主要集中在北京、上海、广州、深圳等一线城市。视频主播的招聘需求热门城市集中在成都、吉林、长春等，招聘需求同环比均实现增长，其中成都招聘需求环比增长13%。

反观求职端，物流类岗位供需比（职位数量/求职者数量）均大于1；尤其是“物流仓储其他”岗位，供需比高达20.4，招聘需求远大于供给。就具体职位而言，双十一购物节，货运司机、客服专员/助理、快递员分列求职活跃度排名TOP3；除包装工外，物流类岗位均环比小幅增长，其中装卸工环比增幅最高，为5.5%。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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