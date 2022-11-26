本报北京11月25日电 （记者刘志强）记者日前从交通运输部获悉：近期，交通运输部门认真贯彻落实进一步优化防控工作的二十条措施要求，加强部省联动和部门协调，及时打通堵点，保障主干道和微循环畅通。目前，全国交通运输网络总体畅通，物流指标稳中向好，保通保畅成果持续巩固。

交通运输部新闻发言人舒驰表示，下一步将扎实做好疫情防控和交通物流保通保畅工作。

全力保障交通网络畅通。加强交通物流网络运行监测分析，突出抓好重点物流枢纽疫情防控，督促指导各地依法依规关停关闭交通物流基础设施，科学精准实施货车通行管控措施。坚持24小时值班值守，畅通各级应急运输保障电话，针对货车司机、物流企业反映的层层加码、“一刀切”等过度通行管控问题，立即督促整改，坚决防止过度通行管控问题反弹。

全力保障重点物资运输畅通。聚焦粮食蔬菜、能源、民生物资、医疗防控物资、重点产业链供应链原材料、外贸产品等运输需求，靠前服务、主动对接，确保产运销各环节衔接有序、流通顺畅。加强对重点涉疫地区的跟踪调度，强化区域联动和政策协同，保障重点物资运输车辆顺畅通行。指导各地建设启用应急物资中转站，推进涉疫地区重点物资安全有序中转转运，切实保障各类重点物资运输畅通。

全力保障末端配送畅通。严格规范邮政快递基础设施关停关闭行为，对确需关停关闭的，应提前向社会公布，并采取措施尽快恢复，全力保障邮政快递末端服务有序运转。对已经关停的邮政快递分拨中心和营业网点，满足解封条件的要尽快解封。健全完善突发情况下应急预案，指导各地加强邮政快递应急站点、物资和人员储备，切实提高应急响应和处置能力，保障邮政快递服务持续稳定运行。

《 人民日报 》（ 2022年11月26日 04 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

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