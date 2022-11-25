人民网厦门11月25日电 （钱嘉禾）11月25日，2022年“把青春华章写在祖国大地上”大思政课网络主题宣传和互动引导活动在厦门大学举行。作为嘉宾，党的二十大代表、菌草技术发明人林占熺走进厦门大学，分享这株“中国草”背后的故事。

党的二十大代表、菌草技术发明人林占熺和他的女儿林冬梅。人民网 焦艳摄

“我是农民的孩子，我知道穷是什么滋味，知道摆脱贫困的愿望有多强烈。”作为菌草技术发明人和学术带头人，林占熺是《山海情》农技专家的原型。他回忆，上世纪七八十年代，福建的农民要发展经济，很多人把山上茂盛的森林砍了，用椴木栽培香菇。

为了找到不砍树也能致富的方式，林占熺开始研发“以草代木”的技术，即用草来栽培香菇、木耳等，“效果很好，不少农民富起来了。”

林占熺说，30年前，他曾被美国农场主高薪聘请。“我考虑过，毕竟当时给我们夫妻的待遇比在国内高了一千多倍，可发明这项技术的初衷就是为了老百姓，不能为了小家舍弃大家的利益。”

“菌草是中国特有的技术，根必须扎在中国。”林占熺认为，自己有技术，能成为千万甚至亿万富翁，但这不是真富有；只有让千千万万的农民都富裕起来，才是真正的富有。

“就像我到东高地省调研的时候很震惊：想不到，这个遥远的岛国人民，许多村庄还处在刀耕火种的部落经济状态，住的都是茅草房，许多人还穿树叶。”他说，当时团队便因地制宜，因陋就简，千方百计把技术本土化、简便化，让村民“一看就懂，一学就会，一做就成”。

林占熺说，为了这项事业，他先后带领86批278人次实施菌草援外项目，自己摔断过两根肋骨、四次死里逃生，失去了包括胞弟在内的两位战友。“我的胞弟林占森，曾有20个春节在巴布亚新几内亚、卢旺达、斐济的基地度过。而这样的故事，我们团队里还有很多。”

他介绍，现在，菌草技术传播到106个国家，在16个国家建立菌草技术示范基地。菌草技术被翻译成18种文字，在国内外举办了200多期培训班，培训外国专家学者12000多人。

“明年我就80岁了，但我的心不老。”林占熺说，“袁隆平先生说他有一个梦想，是‘禾下乘凉梦’；我也有一个梦想，就是把这株‘中国草’种到世界上更多有需要的地区去，让更多人能够通过菌草脱贫致富、迈向幸福。”

(责编：赵竹青、高雷)

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