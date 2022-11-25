中国人民银行网站截图。

人民网北京11月25日电 （黄盛）据中国人民银行消息，为保持流动性合理充裕，促进综合融资成本稳中有降，落实稳经济一揽子政策措施，巩固经济回稳向上基础，中国人民银行决定于2022年12月5日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5％存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.8％。

对此，多位业内人士对人民网财经表示，此次是继2022年4月后的年内第二次降准，共计释放长期资金约5000亿元，传递出宏观政策向稳增长方向加力的信号，有助于提振市场信心，对冲近期疫情升温对经济运行的扰动，助力今年底、明年初稳增长保就业。

东方金诚首席宏观分析师王青向人民网财经表示，本次降准为全面降准，幅度为0.25个百分点，与4月降准幅度相同，背后原因有三个：一是当前银行体系流动性压力可控，包括1年期商业银行（AAA级）同业存单到期收益率在内的主要市场利率普遍低于相应政策利率水平；二是本次降准未安排置换到期MLF；三是无论与其他发展中经济体相比，还是与历史水平相比，当前8%左右的存准率并不算太高。

中国民生银行首席经济学家温彬表示，本次降准重在稳定预期、呵护市场流动性和巩固实体经济修复基础。降准的背后依然是偏弱的基本面和年底前一系列稳增长政策发力的需要，宽信用需要宽货币的配合。此外，对资金面而言，在本次降准带来增量中长期资金的助力下，跨年之前，预计资金面维持宽松格局，资金利率下行确定性相对较高；对债市而言，降准带来资金面宽松，债市利率或趋于阶段性下行。

“降准政策对实体经济效力的发挥，或会存在一定的时滞，但对于市场预期的稳定和提振，能够产生较为明显的效果。” 财信研究院副院长伍超明向人民网财经表示，一是加大了政策的宽松预期，叠加其他监管政策的微调，将一定程度提振市场对经济增长的预期，提振企业投资和居民消费意愿。二是与其他逆周期政策形成合力，从改善企业盈利预期和提振估值两方面，提高资本市场投资者的风险偏好，助力资本市场和实体经济良性循环。

伍超明认为，降准释放的资金，将增强银行的信贷投放能力，降低企业和个人的融资成本，适度提振实体有效融资需求。一方面，为商业银行保持房地产合理融资需求提供“弹药”，推动房地产市场加快恢复，支撑经济企稳回升；另一方面，支持银行继续加大对科技创新、绿色发展、小微企业等领域的支持力度，助力经济结构转型。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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