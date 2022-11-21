初冬，陕北高原，果香飘满土塬塬。

又是一个丰收年。延安市安塞区南沟村热火朝天，果农们把红彤彤的苹果分拣、装车，运往各地。

延安苹果，红在汗水浇灌的苹果园——

多年深耕，延安苹果种植面积约占陕西的1/3、全国的1/9、世界的1/20，全市农民经营性收入超过六成来自苹果。

延安苹果，红在不断延伸的产业链——

苹果产业已成为延安全市覆盖面最广、持续效益最好、对农民增收贡献最大的特色产业，2021年鲜果产值达219.1亿元。

延安苹果，红在联通中外的“一带一路”——

11月4日清晨5点，伴随着响亮的汽笛声，X9003次中欧班列缓缓驶出陕西西安国际港站。来自延安市的5.3万斤苹果和浓缩果汁搭乘这列班车，驶向几千公里之外的哈萨克斯坦。

延安苹果，红在逐梦九霄的浩瀚苍穹——

11月12日，天舟五号货运飞船成功发射，为中国空间站送去“太空快递”，包裹里，就有刚采摘的延安苹果。连续为神舟十二号、神舟十三号、神舟十四号提供鲜食苹果后，延安又为中国空间站送去香甜。

延安苹果，红在老区人民的心坎上——

革命老区也曾是深度贫困地区。脱贫攻坚战号角吹响，苹果产业一马当先，成为延安脱贫产业。2019年5月，延安彻底告别绝对贫困。延安苹果产业脱贫的非凡历程，生动诠释了脱贫攻坚的伟大奇迹。

延安苹果为什么这么红？

南沟村不会忘记：党的二十大闭幕后，习近平总书记第一次外出考察就来到延安。10月26日，总书记走进南沟村果园，详细询问苹果种植技术、采摘方法、品种质量、销售价格、村民收入，称赞说，“这是最好的、最合适的产业，大有前途”。

梁家河记得真切：2015年2月，习近平总书记回梁家河村，特意坐上越野车去看山梁高处的苹果园，嘱托大家，“一定要坚定地把苹果产业抓下去”。

小小一颗苹果，因何念兹在兹？

“人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标”“共产党当家就是要为老百姓办事，把老百姓的事情办好”。

这颗延安苹果，牵着为人民办事的初心，藏着农业现代化的密码，映着新时代十年的奋斗，连着天下一家的情怀，生长着乡村振兴的未来。

一颗饱含初心的奋斗果

让好土地种出好苹果

延安适合种苹果。

南沟村村民赵永东记忆犹新，那天，习近平总书记在南沟村指出，陕北的气候、光照、纬度、海拔等非常适宜发展苹果种植，“大力发展苹果种植业可谓天时地利人和”。

“总书记的话说到咱心坎上。”赵永东如数家珍，“论天时，这儿是联合国认定的全球苹果最佳优生区之一。论地利，黄土通透性强，土壤里有好多种微量元素。”

天时地利，贵在人和。

“苹果树扎根延安，离不开大生产运动；这些年果业不断做大做强，依然靠艰苦奋斗。”延安市果业中心主任路树国，讲起延安苹果的发展史。

1940年，陕甘宁边区延安自然科学院引入苹果苗木，光华农场积极试种。1947年，洛川县阿寺村青年农民李新安，用毛驴从河南灵宝县驮回200棵苹果树苗。他还编了首《劝君栽树歌》，走村串户，推广苹果种植：“要想富，先栽树，苹果树，摇钱树……”

苹果种下了。长成“摇钱树”，却是多年后。

延安种苹果，有天时地利，也有天然短板。冰雹冻害是第一道坎。

“黄土高原坡高沟深，天气变化大。春夏之交，正值苹果花期，遇上冻害，就会大面积减产。”安塞区坪桥镇高家湾村果农李天兵说。

挖熏烟坑、配移动桶、喷防冻液，一代代农技员因地制宜，探索出科学防冻的“吉祥三宝”。

今年春天，又遇寒流。1500多名党员干部和果农一起，开挖防冻坑，喷防冻液，深夜测温度，“每个山头，干部带头，就为护好这朵苹果花。”宝塔区果业技术服务推广和营销服务中心副主任张金龙说。

春季“护花”，夏秋“护果”。走进洛川县金盆村村民周延鹏的果园，整齐划一的防雹网，远远望去像给果园穿上“护弹衣”。“县里政策鼓励，每亩补贴1000元物资。夏天晚上，能睡个好觉了。”周延鹏说。在洛川，近8万亩果园搭建起防雹网，覆盖县域内各个冰雹带。

农业保险紧跟上，再吃一颗“定心丸”。今年，延安市将64个乡镇的苹果种植区域定为重点保护区，苹果保费由每亩80元提高到每亩120元，每亩地最高可赔付3000元。

防住冰雹，灌溉又成拦路虎。

延安降水偏少，时空分布不均。九成山地果园，属于旱作雨养农业。

果园“喊渴”咋办？

科技开路，大力推广节水保水灌溉技术。2021年底，全市建成水肥一体化系统19.51万亩、滴灌11.30万亩、渗灌6.39万亩，雨水利用率大大提高。

走进南沟村果园，一条条水肥一体化滴灌管道，连接着一棵棵果树。“西北农林科技大学的老师待了三四个月，安装好设备，又选出适宜套种的油菜品种。果园不渴了，肥料给得精细，种果有了底气，面积自然就上来了。”南沟村苹果种植大户刘润喜说。

苹果越种越多，产出却逐年减少。品种退化成为新问题。

“老果园要有新种法！给果树‘做减法’，矮化密植，事半功倍。”果乡开展提质增效的技术革命。

走进宜川县云岩镇堡定村村民王东峰的果园，不见高大繁茂的传统植株，满眼矮化密植的新品种。“可别小看这些‘小个头’！打药、施肥、除草，便于机械化作业，产量质量双双提升。”王东峰说。目前，延安全市矮化密植苹果72.9万亩，每亩效益是乔化果园的两倍以上。

种植有了2.0版本，口味也在更新换代。借力新技术，优化种植结构，新优品种“秦脆”圈粉无数。

“一个苹果卖到20元，过去做梦都不敢想！”洛川县石头镇背古村果农崔卫东，为当年的改种决定庆幸不已。

2019年一次培训，崔卫东了解到新优品种“秦脆”个头大、口感好、耐储存、易管理。看准市场，果断改种，5亩“秦脆”矮化树，第二年就挣了4万元，今年收入18万元。

好品质离不开好品种。红色的富士、黄色的瑞雪、绿色的澳洲青苹……依托“院校+试验站+基层服务机构”，越来越多适生优生品种，在黄土高坡落地生根。仅洛川，就储备了600多个新品种。

好品种离不开好管理。“从苹果开花到采摘下树，要经过疏花、疏果、套袋、脱袋、转果等30多道工序。镇里提供一条龙‘保姆式’服务，全部标准化管理。”富县逊村果农袁新全，言语间满是自豪。

好管理离不开好人才。“过去啥时候该干啥，大多靠技术员催着，果农跟不上趟。”洛川县苹果技术推广服务中心主任王晓东说。如今呢？洛川县高素质农民已达1578名。

这好那好，创新加苦干，才是农家宝。

2012年至2021年，延安苹果产值增长最快，年均增长14.3亿元。靠着这颗奋斗果，10年间，全市农民人均纯收入从5250元增加到9688元。

革命年代栽下的小苗苗，在新时代真的长成了“摇钱树”，结出了“幸福果”。

一颗广连市场的致富果

让好苹果卖出好价钱

苹果种得好，还要卖得好。

“同果不同价、丰年难丰收”，多年来困扰延安果农。

黄陵县桥山街道石家险村张卫青回忆：“每年收成都不错，就是不来钱！‘红个蛋蛋’美得很，找不到销路愁得很……”

多年发展，延安苹果产业种植面积、单位产量快速增长。枝头丰收的小苹果，咋能对接上大市场？

“一家一户卖不出价，能不能抱团取暖？”

2011年，张卫青发起成立了延安市青和果业农业专业合作社，领着180多户乡亲，手挽手闯市场。

每年秋天，苹果集中上市，果多价跌。

“建果库！把苹果储存起来，错峰销售。”先在自家果园建起简易果库，又在各方支持下发展冷库。7000多吨储量，基本满足周边果农的需求。

“果子放冷气库里，啥时候行情好啥时候卖，就算收成是小年，收入也稳得很。”桥山街道道北村果农高建强说。

尝到甜头的不只黄陵果农。“加入村里的苹果合作社，选果、保鲜都免费，7亩苹果分批卖，一年能添4万多元。”宜川县壶口镇椿曲村果农杨正民家院子里，停着新买的三轮车。去果园浇水、施肥、拉枝，老杨就爱开这车。

截至去年底，延安苹果冷气库贮存量达到总产量的39.6%。到今年底，冷气库有效使用率将达70%以上，到2025年，全市苹果采后精细化处理能力将达总产的30%。

“要想果业增效与果农增收同步，靠标准化生产、现代化储存，也离不开集约化经营。”路树国说。

新的组织方式，增强了闯市场的底气。“企业+基地+农户”“订单生产+定价收购+全网销售”……20种联农带农模式，102个利益联结体，牵起1.3万余户果农，带动10.5万亩生产基地。

选果生产线，是延安苹果“销路不愁”的另一个密码。

走进陕西顶端果业科技有限公司，生产车间里，红彤彤的苹果经过分选机，源源流到不同的生产线上，最终安安稳稳进入包装箱。

公司董事长赵恒亮一一指点：智能选果线先对色泽、形状、尺寸等外在品质进行筛选，接着对糖度、硬度等内在品质分级归类，“‘内外科’全面体检，再做个‘CT’，智能化分级，个性化下单，精准销售，让好苹果卖出好价钱。”

“市场欢迎的好苹果是产出来的，也是选出来的。”路树国介绍，截至2021年底，延安建成智能选果线105条，选果能力达每小时355吨。

过去论堆卖，现在论箱卖、论个卖。电商新模式，让延安苹果开拓新空间。

每天清晨，家在洛川县的张秀秀，就被此起彼伏的微信提示音叫醒。

从种果到卖果，张秀秀说自己赶上了农村电商的风口。入驻苹果现代产业园区，订购包装箱，打包、装车、发货，都有专业公司上门打理。

“苹果早晨在树上，中午在路上，晚上可能就在客户的餐桌上。”今年以来，她已卖了500多万斤苹果，销售额超2500万元。

“皮薄肉厚，咬一口嘎嘣脆！”洛川县老庙镇红宝果品冷藏有限责任公司主播马婷正在直播带货。“公司六成销量来自线上。带货不是张张嘴就成，也需要专业和素养。”

新领域，新赛道，新动能，新优势。

“销售触‘网’，促进了人才、技术、资金等要素流动，产业参与者收入攀升，精神气质提升。”洛川县委书记张继东说。仅在洛川，如今就有电商企业729家，网上销售店3600余家、微店5000多家。2021年，洛川县果农人均纯收入达1.59万元。

延安苹果红了。国内热销，国际市场同样热络。

“从最初的鲜果、果汁，到如今的食品、糖果等深加工产品，延安的苹果制品源源不断通过中欧班列（西安）发往世界各地。”西安国际港站相关负责人白宽锋介绍。

截至11月10日，中欧班列（西安）已累计开行1.5万余列。乘着“一带一路”东风，延安苹果大步走出国门，圈回新“粉丝”，也成为“中国开放的大门必将越开越大”的新名片。

宝塔区柳林镇南庄河村纪瑞峰，前段日子忙得脚不沾地。红彤彤的果子挂在树梢，海内外订单就来了一摞。

就在10月10日，老纪家的第一茬优质果从村里的小冷库“上车”，开启“迪拜之旅”。自家果子能代表“延安苹果”出口中东市场，老纪心里那叫一个美。

目前，延安有苹果出口企业27家，将苹果卖到了欧洲、东南亚的30多个国家和地区。去年，延安就出口苹果1326吨、货值达1292万元。

从“卖难”到“热销”，从“驰名全国”到“享誉海外”，还靠打造“金字招牌”。

瞄准高质量，发力供给侧，着力构建“区域品牌+企业品牌”。“延安苹果”注册仅4年，就跃居中国苹果区域品牌价值榜第二位。

闯荡市场，风险咋控？“保险+期货”，织密稳收增收安全网。

“2020年苹果行情不好，多亏我给自家10亩果园投了保，保费400元，保险公司赔了8700元。”延长县雷赤镇大雅村果农张志学，不再怕果价起起落落，“一筐苹果的钱能保一亩地收成，值！”

大市场连起万千果农，催生崭新机制。黄土高原看果乡，丰收景象，时代气象。

一颗大有前途的振兴果

让红苹果长成“金苹果”

延安红苹果，咋成“金苹果”？

建现代化生产体系、产业体系、经营体系，走农业现代化道路。

“长期以来，延安苹果产业化程度不够高，产业链条不够长，龙头企业带动能力不够强，高附加值加工品不够多，制约了产业效益和果农收入的进一步提高。”国家苹果产业技术体系首席科学家、西北农林科技大学园艺学院教授马锋旺坦言。

从2017年起，延安全市着力在苹果产后环节下功夫，多元化开发，多层次利用，多环节增值。

“关键得有龙头企业带动。”洛川县槐柏镇太仪村村民李小民深有体会。过去苹果摘下来，就地卖鲜果，一斤5元就不错了，卖完商品果，剩下的果子压根儿卖不上价，“今年公司统一收购，5亩果园多收入6000元。”

让果农实实在在受益的，是洛川县九如御农业发展公司。公司总经理李董刚介绍：“在我们的生产线上，苹果变脆片，身价涨了近10倍。”

越来越多深加工企业在延安扎根，苹果长出更多“增值芽”。洛川美域高生物科技有限责任公司开发了3个系列25款产品。“苹果变身苹果醋、苹果酒、苹果脆片，今年光苹果醋就收入1289万元。”公司市场总监叶荣伟说。

“一斤苹果加工成果汁饮料，能增值1.6元，果农增收0.7元。”富县恒兴果汁有限公司技术总监刘顺婷算了笔细账。

从“原字号”“初字号”转化为“深字号”“新字号”，不断延展的产业链，让苹果产业大起来、强起来。延安全市28家果品加工企业，苹果精深加工转化能力56.4万吨。到2025年，精深加工将占苹果总产的10%。

链条在延伸，三产在融合。

一项个性化包装，助力亩均增收2000元。

硕果累累的苹果树、黄土地上撒欢的陕北娃……洛川县绿佳源合作社的苹果包装箱，就是一幅淳朴的陕北风情画。“这是我专门跑到西安，请美术学院学生设计的，个性化、小型化包装，能让苹果涨身价。”合作社理事长党刚良说。

一个物流中心，惠及230多家电商。

洛川苹果现代智慧物流中心，快递分拨线上，每天3万至5万件苹果由此销往各地。“230多家电商通过这里发货。快递公司入驻，苹果从果园到消费者手中，速度更快。”中心总经理周芳民介绍。

一棵小树认养，走出农文旅融合新路。

宝塔区柳林镇孔家沟村村民张彦斌没想到，种苹果还可以这样挣钱。

2019年，区里启动“延安有我一棵（亩）苹果树”认养活动，张彦斌家的果园成为认养园。客户用手机小程序缴费认养后，老张用手机定期直播，让客户了解果树生长全过程。

300多棵果树被认养，今年收入超过26万元，张彦斌心潮澎湃，“从产后销售变成产前销售，再不用担心价格波动。这钱，挣得开心又暖心！”

洛川县阿寺村，被称为“苹果第一村”。苹果起始园里，李新安当年种下的苹果树，依然生机勃勃。苹果文化步行街两旁，窑洞改建的商铺和各种苹果造型的雕塑朴拙可爱……满满的苹果元素，让阿寺村成了网红“打卡”地，吸引不少“果粉”前来赏果、摘果、买果、品味苹果文化。“赶上旺季，一天能挣2000多元。”经营农家乐的刘海霞，高兴得合不拢嘴。

果园变公园、农房变客房、劳作变体验，农文旅深度融合，改变着阿寺村。曾经靠天吃饭的贫困村，去年人均收入超过2万元，村集体经济收入8.5万元。

围绕一颗小苹果，打好农文旅“融合牌”。延安全市开展果树认养26.97万株，建成苹果旅游观光园区46个，年吸引游客170万人次。从品尝到欣赏、体验，苹果功能被开发、价值实现跃升，农村集体经济和农民收入也随之打开新天地。

“产业融合发展，已经成为苹果产业振兴的重要动能。”延安市果业中心副主任王建锋说，以苹果种植为代表的一产，以果筐、纸箱加工为代表的二产，以仓储物流、乡村旅游为代表的三产，日益加速加深融合，聚合效益让苹果这个“铁杆庄稼”成了群众致富的“金蛋蛋”。

一业兴，百业旺。

如今在延安，一个以苹果为中心，串起一二三产的融合发展格局正逐步铺展。去年，全市苹果产业综合产值387.8亿元，比2017年增长159.4%。

延安苹果下一步怎么做大做强？

“用全产业链思维，引领苹果产业化发展。”路树国说，“下一步，要加快补链、延链、壮链、强链，促进全要素集聚，全环节提升，全链条增值，全产业融合。”

红彤彤的苹果才下枝头，鼓鼓的花芽又积攒新的力量。

行走黄土地，解码红苹果，感受越来越真切：这是一颗饱含初心的奋斗果，一颗广连市场的致富果，一颗大有前途的振兴果。

立冬已过，万物收藏，蓄能蕴新。

“崖畔上开花崖畔上红，新时代要当好新农民……”心底里唱出的信天游，回荡在陕北的山峁沟梁。

（本报记者高云才、朱隽、龚仕建、刘维涛、顾仲阳、王浩、常钦、李晓晴）

图①：国家级洛川苹果科技创新园。

任 健摄

图②：果农在洛川县阿寺村果园采摘苹果。

新华社记者 张博文摄

图③：安塞区南沟村生态农业示范园，工作人员在分拣苹果。

新华社记者 张博文摄

图④：南沟村新貌。

刘 刚摄

图表数据来源：延安市果业中心

(责编：袁勃、赵欣悦)

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