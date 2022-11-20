人民网北京11月20日电 （记者申佳平）今日，由工业和信息化部、湖北省人民政府共同主办的2022中国5G﹢工业互联网大会在湖北武汉开幕。记者从大会获悉，中国商飞已获全国第一张企业5G专网的频率许可。

11月20日，由工业和信息化部、湖北省人民政府共同主办的2022中国5G﹢工业互联网大会在湖北武汉开幕。工业和信息化部供图。

据了解，此次工业和信息化部为中国商飞发放的企业5G专网频率许可，是5925-6125MHz和24.750-25.15GHz的工业无线专用频段，具有高速率、大连接、低时延等技术优势。

5G基站数量超过222万个，占全球60%以上；5G+工业互联网全国在建项目超过4000个；人工智能、AR/VR等新技术日益成熟，车联网、短视频等新业态蓬勃发展……工业和信息化部党组成员、副部长张云明在开幕式上表示，经过多年探索，我国5G+工业互联网逐步形成政府规划引导、地方务实推动、产业联动发展的“中国模式”，正在进入由起步探索向规模发展的新阶段。

中国工业互联网研究院日前发布的《中国工业互联网产业经济发展白皮书》显示，预计2022年，工业互联网产业规模增加值规模将达4.45万亿元，将带动新增就业105.02万人。

张云明指出，5G+工业互联网的创新发展，不仅带动了企业提质、降本、增效、绿色、安全发展，而且开辟了传统工业技术升级换代的新路径，加速人、机、物全面连接的新型生产方式落地普及，成为推动制造业高端化、智能化、绿色化发展的重要支撑。

大会上发布的《2022中国“5G+工业互联网”发展成效评估报告》显示，边缘计算、5G TSN、5G LAN、5G NPN成为专利布局热点。总体来看，近年来我国5G+工业互联网相关领域主要专利继续保持全球领先，技术创新持续赋能产业发展。

“工业互联网一方面驱动了5G的创新，另一方面5G也帮助工业互联网迅速的发展。”中国工程院院士邬贺铨举例解释，“传统2G、3G的时候是窄带物联网，每一个信道只有20KB/秒，到4G提高了上行做到5兆下行10兆，5G可以做到大带宽的物联网100兆。比如，拿激光扫描一个机器的外形获得所有参数，会合1GBT的带宽以5G传到云端，从云端通过人工智能还原为三维模型和理论的模型比对就可以检测出误差。”

他特别指出，上云是企业数字化转型最直接的方式。特别是对于中小企业而言，采用5G的CEP+UPF以IPV6直接上云就可以获得包括大数据分析和人工智能决策等数字化转型的能力。

在中国工程院院士周济看来，5G+工业互联网是推进智能制造的关键支撑。制造业的创新内涵包含四个层次，分别是产品创新、生产技术创新、产业模式创新、制造系统集成创新。在这四个层次上，数字化、网络化、智能化都是制造业创新的主要途径。

中国信息通信研究院院长余晓晖透露，近年来，我国已从国家层面出台十余个政策文件，31个省（市、区）出台相关政策，推动5G、工业互联网快速发展，央地协同的政策体系基本构建，政府、产业和市场层面的资金支持力度也持续加大。截至目前，全国已形成20余个省级5G+工业互联网先导区项目。“这为中国5G+工业互联网发展，为下一个阶段5G全连接工厂提供了良好的基础。”余晓晖说。

张云明指出，下一步，工业和信息化部将继续推动5G+工业互联网发展向更大范围、更深程度、更高水平迈进。

具体来看，要分行业分领域制定5G全连接工厂建设标准，不断营造良好创新环境；推动基础电信企业打造精品网络，提升5G虚拟专网和混合专网建设服务水平，让广大工业企业“用得起、用得好”；深入开展工业互联网“百城千园行”系列活动，促进大中小企业融通创新；进一步深化同世界各国、国际组织和跨国企业在技术、标准、应用、产业、人才等各领域的交流合作，不断塑造互利共赢格局。

(责编：申佳平、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经