人民网记者 王震

发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择，数字化发展正在赋能千行百业，成为壮大经济发展的新引擎。

在数字技术和实体经济深度融合的背景下，数字化正日益成为实现高质量发展的“必修课”，是政府、企业提质增效、创新发展的关键一招。近年来，我国在大数据云计算、应用软件、信息技术应用等领域涌现出一批国际知名企业，以及大量发展迅猛的中小微企业，有力促进了我国实体经济的数字化转型。

当前，新一轮科技革命和产业变革深入发展，世界各国抢占数字经济发展制高点的竞争更加激烈。近日发布的《关于数字经济发展情况的报告》指出，当前我国数字经济发展仍面临传统产业数字化发展相对较慢等问题。农业、工业等传统产业数字化还需深化，部分企业数字化转型存在“不愿”“不敢”“不会”的困境，中小企业数字化转型相对滞后。

面对新形势新任务，如何修好数字化转型“必修课”，更好满足规模庞大的市场需要？

今年8月，工信部召开中小企业数字化工作座谈会指出，推动中小企业数字化转型是支持中小企业创新发展、提升核心竞争力的重要途径，需要从政府、市场两方面发力。一方面，要加强政府引导，通过强化财政支持，撬动龙头企业、社会资本合力推动中小企业数字化转型；另一方面，要发挥大企业引领作用，带动产业链供应链上下游中小企业“链式”数字化转型。

数字化转型不仅仅是大型企业的选择，同时也是更多政府、机构、企业的“刚需”。推动数字化向更深、更广、更实发展，需要各方携手合作，发挥各自优势，够更好地赋能千行百业。

华为常务董事、ICT基础设施业务管理委员会主任汪涛表示：“随着数字经济的加速发展，越来越多的企业包括中小企业都急需通过数字化技术提升企业运营效率，增加收入。”为此，面向商业市场的广大客户，华为从“以客户为中心”向“以客户+伙伴为中心”进行转变，从研发、营销、销售、供应、服务等端到端进行适配，赋能伙伴、使能伙伴，以帮助更多的企业实现数字化升级。

数字化转型不是赶时髦，而是一场业务模式、生产运营流程、制度管理的深刻变革。实现数字技术和实体经济深度融合，要基于真实业务场景、面向未来发展诉求，明确数字化转型的需求和方向。

而面向商业市场的场景化解决方案，能够更好的帮助中小企业解决数字化转型过程中难题，让企业更便捷、低成本地获取所需的数字化产品与服务。

“从企业的角度讲，应该从自己最需要最迫切入手的点来着手，然后进一步拓展到全方位立体的这种数字化转型。”对于中小企业的数字化转型，中小企业发展促进中心专精特新部处长尹晓萌认为，应该聚焦在生态、产业和企业三方面来入手，应该聚集政府、平台、企业和服务机构等多元的资源共同参与来推动。

(责编：王震、吕骞)

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