正在中国空间站“出差”的

航天员陈冬

近日又创造了一项纪录

成为我国首位

在轨时间突破200天的航天员

2010年

经过层层严格选拔

陈冬如愿成为航天员大队的一员

2016年

他随神舟十一号飞天

与战友景海鹏在轨工作33天

成为我国第二批航天员中

首个飞天的男航天员

在轨工作33天

也创造了当时中国航天员

单次太空驻留时间的纪录

而神舟十四号任务

是陈冬继神舟十一号后的

又一次飞天

从天宫二号到中国空间站

升级的太空家园

不变的家国情怀

陈冬拍摄的地球

他们在轨工作生活半年

跨越夏、秋、冬三个季节

陈冬拍摄的中国华北地区

陈冬在空间站拍摄的云

今年的中秋

也是中国人第一次在太空过中秋

俗话说

十五的月亮十六圆

9月11日，农历八月十六

陈冬记录下了

空间站看到的月亮

天地共赏一轮月，浪漫！

截至目前

在神舟十四号任务中

陈冬作为指令长

与战友刘洋、蔡旭哲

紧张忙碌了170多天

“交会对接”“分离撤离”“转位任务”等

组合体状态转换频繁

送别了天舟三号、四号货船

迎来了问天舱、梦天舱

中国空间站“T”字基本构型

在轨组装完成

如今

神舟十五号载人飞船

已经在发射塔架就位

神舟十五号航天员乘组

已蓄势待发

正在浩瀚太空“出差”的陈冬

和他的战友们

正在进行着最后的任务准备

期待着迎接战友的到来

中国航天员的纪录会不断刷新！

中国航天的篇章

将精彩不断！

来源：人民日报客户端

(责编：杨光宇、岳弘彬)

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