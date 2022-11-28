人民网北京11月28日电 （记者赵竹青）11月27日，第四届世界科技与发展论坛在四川省成都市开幕。论坛延续“开放、信任、合作”主题，设置主论坛、世界数字经济论坛以及16场分论坛，线上线下同步进行。包括7位诺贝尔奖获得者、1位图灵奖获得者、60余位国内外院士在内的300多名顶级专家学者以及国际国别组织代表、企业家，通过主题演讲、高端对话、考察对接等进行交流讨论。

全国政协副主席、中国科协主席万钢在致辞中表示，党的二十大报告立足全球全人类的视角，思考新时代中国的历史方位，深刻阐释中国式现代化的重要特征，推动科教兴国、人才强国、创新驱动发展战略一体谋划、一体部署、一体实施。中国科技界始终是全球开放合作的倡导者、科技治理的参与者和创新发展的贡献者。万钢倡议，构建守正创新的新生态，培育跨界融通的新动能，共享开放合作的新时代，为构建人类命运共同体作出更大的贡献。

中国科学院院长、中国科学院院士侯建国在致辞中表示，如何实现可持续发展是人类共同面临的重要课题，每个国家都无法独善其身，必须加强研究、携手应对。在这一过程中，迫切需要科技创新发挥重要支撑作用，破解难题、推动发展。未来，更需要全球科技界通力合作，加速推动科技创新，为人类带来更多福祉，共同建设美好家园。

诺贝尔经济学奖获得者、伦敦政治经济学院教授克里斯托弗·皮萨里德斯，中国移动通信集团有限公司党组书记、董事长杨杰，孟加拉国经济学家、孟加拉乡村银行创始人、诺贝尔和平奖获得者穆罕默德·尤努斯，中国工程院副院长、中国工程院院士王辰，中国大熊猫保护研究中心副主任李德生，耶鲁大学绿色化学和绿色工程中心主任保罗·阿纳斯塔斯围绕“发展优先——科技推动人类社会进步”“以人为本——科技保障和改善民生”“普惠包容——绿色创新与可持续发展”三大议题作了主旨报告。

李德生在主旨报告“人与自然和谐共生——以大熊猫保护为例”中介绍了大熊猫的生存智慧、大熊猫的保护及成效、大熊猫国际交流合作情况。“当下，作为旗舰物种，大熊猫在野生动物保护、人文交流方面都发挥着重要作用，这一切将促进人与自然和谐共生目标的实现。”

保罗·阿纳斯塔斯在主旨报告“绿色化学的起源、现状和未来方向”中阐释了绿色化学的定义——通过设计化学产品和过程，减少或消除有害物质的使用和产生。他介绍称，如今发达的国际研究网络已经开始进行跨国合作，世界上超过40个国家建立了研究关系网，绿色化学得到了业界认可，并在影响所有的产业部门。

高端对话环节，在四川省科协主席、四川大学校长、中国工程院院士李言荣的主持下，中国科协副主席、中国机械工业集团副总经理、中国工程院院士陈学东，东北大学副校长、中国工程院院士唐立新，未来学家、《人机冲突》作者戈尔德·莱昂哈德，日本国立德岛大学教授、日本工程院院士任福继，爱思唯尔《柳叶刀》系列期刊总编理查德·霍顿围绕“行动导向——面向全球挑战的科技创新之道”议题进行了精彩的思想碰撞。

据悉，本届论坛将持续至11月28日，设有五大版块，分别为“世界向同”“数字向实”“发展向好”“科技向善”“未来向上”。其中，“世界向同”版块为主论坛，包括开幕式、主旨报告、高端对话、发布活动、闭幕式等；“数字向实”版块为世界数字经济论坛，包括主旨报告、高端对话、应用场景展、以及相关分论坛；“发展向好”“科技向善”“未来向上”三个版块为10余场分论坛。

从2019年开始，每一届世界科技与发展论坛都会发布当年度的人类社会发展十大科学问题。本次论坛将围绕联合国17个人类社会可持续发展目标中的气候、城市、制造3个领域，继续发布“2022年度人类社会发展十大科学问题”，从而研判人类所面临的重大全球性问题与挑战。同时，“2022年度化学领域十大新兴技术”“基础科学促进可持续发展倡议及学科发展报告”也将于论坛期间发布。

第四届世界科技与发展论坛由中国科学技术协会、中国科学院、中国工程院和四川省人民政府联合主办，成都市人民政府承办。

(责编：赵竹青、吕骞)

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