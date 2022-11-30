人民网记者 乔雪峰

C919大型客机是我国首款按照国际通行适航标准自行研制、具有自主知识产权的喷气式干线客机。2015年11月2日完成总装下线，2017年5月5日成功首飞，2022年9月29日获得中国民用航空局颁发的型号合格证。

11月29日，中国民航局向中国商飞公司颁发C919大型客机生产许可证（PC），取得生产许可证是C919大型客机从设计研制阶段到批量生产阶段的重要里程碑，标志着C919大型客机向产业化发展迈出了坚实一步。

C919大型客机获颁生产许可证

据了解，生产许可证是适航当局颁发给飞机制造商的证书，允许飞机依据经批准的质量控制系统，进行持续生产。

生产许可证是体现一家航空制造企业的生产组织及控制、质量管理和综合管理水平。从原材料控制、供应商管理到生产环节的划分及控制、生产质量管控，再到飞机出厂测试、售后维修维护等，每个细节都必须有章可循、有据可查，航空制造企业应严格按照程序组织各个生产环节，确保安全受控。

C919大型客机取得生产许可证可以说是从设计研制阶段到批量生产阶段的重要里程碑，标志着C919大型客机向产业化发展迈出了坚实一步。

据了解，民航华东地区管理局于2019年4月1日正式受理了中国商飞公司提交的C919飞机生产许可证申请。2019年7月，C919飞机生产许可审定委员会召开首次会议，审查工作正式开启。

中国商飞公司相关负责人表示，三年多来，C919飞机生产许可审定审查组通过文件审查和现场审查，对中国商飞公司生产质量保证体系中有关组织管理、设计资料控制、人员能力和资格、供应商管理、制造过程控制、检验和试验等规章程序规定的19个系统要素进行了严格的审查，同时结合首批投产飞机生产活动开展了产品评审，对体系程序进行验证，目前首架飞机已经完成生产试飞达到交付条件。

C919大飞机完成T5测试并获颁AEG评审报告

记者从中国民航局获悉，11月29日，C919飞机T5测试总结暨颁发AEG评审报告活动在中国商飞客服中心举行。T5测试完成后，包括中国商飞客服中心飞行教员在内的15名飞行员取得C919飞机型别资质，这也标志着C919飞机即将交付运行。

据了解，T5测试全称为飞行标准化委员会型别等级训练规范测试，是新机型飞机运行符合性评审（即AEG评审）过程中的关键工作，也是对型号设计和制造厂家体系的一次综合性检验。新机型的首批驾驶员、飞行教员和局方检查员可在T5测试完成后取得型别资质，这对新机型交付运营及后续飞行安全意义重大。

T5测试总结后，民航局飞行标准司向中国商飞颁发了《C919飞机航空器评审报告》（即AEG评审报告），给出C919飞机的驾驶员资格规范、维修人员资格规范、主最低设备清单、计划维修要求、运行和持续适航文件等各项评审结论。相关结论为国产大飞机搭建了从设计、制造到使用、维修的桥梁，是C919飞机投入运行的必要条件。

据民航局相关负责人表示，为更好开展C919飞机的AEG评审工作，自2016年起，该项工作便与其适航审定工作同步进行，其中驾驶员资格规范、主最低设备清单、计划维修要求、全机应急撤离演示四个评审项目由民航局与香港特别行政区政府民航处、澳门特别行政区民航局联合开展。

此外，结合本次活动，民航华东地区管理局向中国商飞客服中心颁发了增加C919机型的《飞行训练机构合格证》《维修培训机构合格证》。这标志着中国商飞正式具备了为C919飞机客户提供完整机型培训服务的能力。

东航将于今年年底接收首架C919大型客机

11月22日，身披东航涂装的C919（B-001J）在上海浦东机场完成首次试验飞行。该架飞机于8:05从上海浦东机场起飞，13:00返回上海浦东机场，全程飞行时长4小时55分钟。

近短时间，C919可谓是动作频频，不但频繁在各个机场进行验证飞行，还首次亮相珠海航展并进行了飞行表演。这一系列操作可以说吊足了民众的胃口，那么C919何时可以进行交付和投运？老百姓何时可以坐上国产大飞机呢？

前不久，中国东方航空股份有限公司董事会秘书汪健在回答投资者提问时表示，按目前计划将于年底接收第一架C919大型客机，公司也在积极为运行C919做各方面准备，预计明年上半年在完成民航局有关规章要求后，投入商业运营。

2021年3月1日，东航与中国商飞公司正式签署C919大型客机购机合同，成为国产大飞机C919的全球首家启动用户。根据协议，东航首批将引进5架C919飞机。

汪健在业绩会上指出，首架C919飞机将于今年年底交付，并于明年上半年满足民航局规章要求后尽早投入商业运营，其余订单将结合供应商的生产和交付计划预计在明后年完成交付。

结合此次C919大型客机取得生产许可证，完成T5测试并获颁AEG评审报告，这一系列举措证明C919大型客机距离交付运营的日子越来越近,民众坐上国产大飞机的梦想即将成为现实。

(责编：郭思邈、吕骞)

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