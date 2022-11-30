人民网北京11月30日电 （记者申佳平）由共青团中央维护青少年权益部、中国互联网络信息中心共同发布的《2021年全国未成年人互联网使用情况研究报告》（以下简称《报告》）显示，2021年我国未成年网民规模达1.91亿，未成年人触网低龄化趋势明显。

未成年网民达1.91亿 小学生互联网普及率达95.0%

2018-2021 年全国未成年网民规模与互联网普及率。图片来源：《2021年全国未成年人互联网使用情况研究报告》

《报告》指出，2021年我国未成年网民规模（注：本次调查对象为18岁以下小学、初中、高中、职高、中专、技校在校学生，不包括6岁以下群体和非学生样本）达1.91亿，未成年人互联网普及率达96.8%（注：根据国家统计局《中国统计年鉴2021》数据，全国普通小学、初中、普通高中和中等职业教育(不包含成人教育)人口共1.97亿）。

具体来看，2021年我国城镇未成年人互联网普及率为96.7%，农村未成年人互联网普及率为97.3%；小学阶段，城镇未成年人互联网普及率比农村高0.8个百分点，初中开始，农村未成年人互联网普及率略高于城镇。

不同学历段未成年人首次上网的时间。图片来源：《2021年全国未成年人互联网使用情况研究报告》

同时，2021年我国小学生互联网普及率达95.0%，较2020年提升2.9个百分点，未成年人触网低龄化趋势明显。

未成年手机上网比例超9成 19.5%认为自己依赖网络

数据显示，未成年网民中使用手机上网的比例为90.7%，使用智能台灯、智能音箱、词典笔等新型上网设备的比例为21.7%、19.9%和16.4%。未成年网民中，拥有属于自己的上网设备的比例为86.7%，较2020年提升3.8个百分点。

未成年网民日均上网时长。图片来源：《2021年全国未成年人互联网使用情况研究报告》

从上网时间来看，66.0%的未成年网民工作日平均每天上网时长在半小时以内，51.8%的未成年网民节假日平均每天上网时长在1小时以内；工作日日均上网2小时以上的比例为8.7%，节假日日均上网在5小时以上的比例为9.9%，较2020年均有2-3个百分点的下降。

《报告》指出，未成年网民中，认为自己非常依赖或比较依赖互联网的比例为19.5%，较2020年下降0.1个百分点；认为自己对互联网没有依赖心理的比例为42.0%，较2020年提升3.3个百分点。

未成年上网学习比例为88.9% 玩游戏比例有所下降

根据《报告》，未成年网民中，经常利用互联网进行学习（注：此处的网上学习具体包括利用互联网做作业、复习、背单词、在线答疑、网上课程学习等）的比例为88.9%，较2020年下降1.0个百分点。

未成年网民上网经常从事各类活动的比例（多选）。图片来源：《2021年全国未成年人互联网使用情况研究报告》

未成年网民中，经常在网上玩游戏的比例为62.3%，较2020年下降0.2个百分点。未成年网民中，经常在互联网上看短视频的比例为47.6%，较2020年下降1.7个百分点。未成年网民中，经常参与网上粉丝应援行为的比例为5.4%，较2020年下降2.6个百分点。

设置过青少年模式的学生、家长均不足五成

《报告》显示，91.2%的家长会对子女进行一定程度的网络安全教育，84.6%的教师表示学校为学生设置了网络安全教育课程。54.0%的家长要求孩子的上网行为必须在自己的监督之下，79.7%的家长会与孩子进行约定，并允许孩子适度上网娱乐。未成年网民中，设置过青少年模式的比例为48.2%；给孩子设置过青少年模式的家长比例为47.3%。未成年人游戏账号管理趋于严格，但有31.9%的未成年网民使用家长账号玩过游戏。

《报告》指出，青少年模式在帮助未成年人减 少网络依赖和网络不良信息影响方面发挥了较为积极的作用。在设置过青少年模式的未成年网民中，认为自己非常依赖或比较依赖互联网的比例为12.6%；而没设置过该模式的未成年网民中， 这个比例为31.1%。

是否设置青少年模式与未成年人网络依赖的比例。图片来源：《2021年全国未成年人互联网使用情况研究报告》

此外，未成年网民中，认为自己在过去半年内遭遇过网络安全事件的比例为25.5%，较2020年下降1.7个百分点。未成年网民中，对网络权益维护或举报具有一定认知的比例为79.8%，较2020年提升5.7个百分点。未成年网民中，会关注未成年人上网相关新政策新法规的比例为66.3%。

(责编：申佳平、吕骞)

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