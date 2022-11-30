人民网北京11月30日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司消息，11月30日，西安至延安高速铁路（以下简称西延高铁）西安至铜川段开工建设。这标志着西延高铁全线开工，西部铁路建设进一步加快，将为革命老区发展和乡村振兴注入新动力。

富平南站效果图。国铁集团供图

西延高铁位于陕西省境内，全长299公里，设计时速350公里，分西安至铜川、铜川至延安两段建设。铜川至延安段全长208公里，已于2021年5月1日开工建设，建设工期4.5年；此次开工建设的西安至铜川段全长91公里，自西安东站引出，经西安市高陵区、阎良区，渭南市富平县至铜川市，共设西安东、港务区东、高陵、富平南、铜川、西安北、港务区7座车站，其中西安北站为既有车站，其他为新建车站，同步建设港务区东站至西安北站联络线等配套工程，建设工期3年。

高陵站效果图。国铁集团供图

西延高铁是我国“八纵八横”高铁网包头、银川至海口的包（银）海通道的重要组成部分，路网地位十分重要。项目建成后，西安至延安的运行时间将从目前的2个半小时缩短至1小时左右，极大便利沿线人民群众出行，对巩固拓展革命老区脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，形成西部大开发新格局，具有十分重要的意义。

(责编：王连香、吕骞)

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