11月29日晚，长征二号F火箭点火发射，托举神舟十五号飞船升空。中国酒泉卫星发射中心 汪江波摄

人民网北京11月29日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2022年11月29日23时08分，搭载神舟十五号载人飞船的长征二号F遥十五运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射，约10分钟后，神舟十五号载人飞船与火箭成功分离，进入预定轨道，航天员乘组状态良好，发射取得圆满成功。

飞船入轨后，将按照预定程序与空间站组合体进行自主快速交会对接，神舟十五号航天员乘组将与神舟十四号航天员乘组进行在轨轮换。在空间站工作生活期间，航天员乘组将进行多次出舱活动，完成舱内外设备安装、调试、维护维修、组合体管理、空间科学与技术实（试）验等各项任务。

这是我国载人航天工程立项实施以来的第27次飞行任务，也是进入空间站阶段后的第4次载人飞行任务。此次发射成功标志着空间站关键技术验证和建造阶段规划的12次发射任务全部圆满完成。自2021年4月底天和核心舱发射以来，工程全线充分发扬新型举国体制优势、大力弘扬“四个特别”的载人航天精神，始终坚持精心准备、精心组织、精心实施，仅用不到20个月时间，先后在文昌、酒泉两个发射场成功组织3次空间站舱段、4次载人飞船和4次货运飞船发射，同一发射场两次任务最短间隔仅12天。三十而立的载人航天工程用连战连捷、任务全胜的优异战绩，在探索浩瀚宇宙的新征程上跑出了中国航天的“加速度”。

目前，空间站组合体已进入对接轨道，工作状态良好，满足与神舟十五号载人飞船交会对接和航天员进驻条件。

11月29日晚，长征二号F火箭点火发射，托举神舟十五号飞船升空。中国酒泉卫星发射中心 汪江波摄

(责编：赵竹青、吕骞)

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