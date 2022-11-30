新华社酒泉11月29日电 11月29日夜，长征二号F遥十五运载火箭将神舟十五号载人飞船精准送入预定轨道。这是中国载人航天工程今年的第6次飞行任务，也是空间站建造阶段最后一次飞行任务。

在这次任务中，神舟十四号、神舟十五号乘组航天员将首次进行在轨轮换，神舟十五号乘组航天员将在轨工作生活6个月。

空间站进入长期有人阶段将迎来哪些新变化？未来半年神舟十五号飞行乘组肩负哪些使命？

看点一：载人火箭发射安全、适应性指数再提升

此次出征的长征二号F运载火箭，是我国目前唯一一型载人火箭，执行了从神舟一号至今的所有载人飞船和目标飞行器发射任务，成功率100%，素有“神箭”美誉。

始终将高可靠、高安全、高适应性作为首要目标，长二F火箭从研制之初的设计指标就远高于国际标准。“此次发射，研制人员继续紧盯薄弱环节，火箭的可靠性进一步提升。”航天科技集团一院长二F火箭总体主任设计师常武权说。

“本次是新批次长二F火箭和全新的地面设备首次应用于载人发射任务，较上一发遥十四火箭，遥十五火箭进行了全面升级优化。”航天科技集团一院长二F火箭副总设计师刘烽介绍，新批次火箭的控制系统应用了起飞时间偏差修正技术，火箭点火时间出现偏差时，可以在一定范围内自动修正轨道完成入轨和交会对接任务。

同时，随着长二F火箭遥测精度的进一步提高和发射流程操作的自动化，火箭的可靠性、安全性和抗风险能力也进一步提升。

11月末的酒泉卫星发射中心，最低气温低于零下20摄氏度。这是我国飞船首次在夜间严寒条件下载人发射。为给火箭“保温”，发射场系统为火箭提供了空调送风支持，保证火箭处于适宜的温度，火箭系统也采取了粘贴保温层等措施。

后续，中国空间站将转入为期10年以上的应用与发展阶段。未来几年，长二F火箭还将每年执行2发发射任务，在我国空间站运营过程中担纲重任。

看点二：6名航天员首次“太空会师”同住“大三居”

神舟十五号载人飞船，是空间站“T”字基本构型组装完成后迎接的首艘载人飞船。神舟十五号乘组进入空间站后，我国将首次形成具有6个型号舱段的空间站组合体结构、实现6名航天员“太空会师”及在轨驻留。

中国载人航天工程新闻发言人、中国载人航天工程办公室主任助理季启明介绍，交会对接后，空间站天和核心舱、问天实验舱、梦天实验舱将与神舟十五号载人飞船、神舟十四号载人飞船、天舟五号货运飞船形成“三舱三船”组合体，达到目前空间站的最大构型，总重近100吨。

“新乘组先上去，老乘组再下来——这种模式能够保证空间站始终处于有人值守的状态，对于空间站的延续性运行和开展长期科学实验都有重要意义。”航天科技集团五院载人飞船系统总体主任设计师高旭说，经过此次在轨飞行验证，后续这种轮换模式将成为空间站应用与发展阶段的常态化模式。

两个乘组6人同时在轨，工作生活如何调配？据介绍，两乘组共同驻留组合体约5天，乘组轮换期间，原则上两个乘组按照各自任务和计划开展在轨工作，神舟十四号乘组重点开展返回前准备工作，神舟十五号乘组重点进行状态设置和在轨环境适应，在轮换期结束前完成工作交接。

生活方面，在轨配置的两套厨房设备可同时进行用餐准备，两个乘组可一起进餐和分享食品。两个舱段配置的两个卫生区和6个睡眠区均可独立使用。

同时，此次任务将首次实现两艘载人飞船同时停靠空间站，神舟十五号停靠空间站节点舱前向对接口，神舟十四号停靠空间站节点舱径向对接口，两艘飞船将同时与空间站进行信息传递、通风换热、并网供电等。

载人飞船在安全护送航天员天地往返的同时，余量的载荷还能为空间站运送一些“礼包”。利用待发段安装载荷的优势，神舟十五号载人飞船携带了2台对安装时效性要求高的实验载荷设备，即舱内辐射生物恒温箱和植物实验单元包。飞船还带上了一些蔬菜水果等保质期短的食品物资，尽可能改善航天员在轨生活。

“空间站长期有人值守，意味着我们地面团队的飞船研制任务也是接续不断的。”高旭透露，目前，神舟十六号飞船作为神舟十五号的应急救援飞船，已经在发射场完成了总装测试工作，进入应急救援待命状态。神舟十七号和神舟十八号的总装测试工作也正在进行中。

看点三：航天员将完成设备安装调试、科学实验等多项任务

“神舟十五号任务既是中国空间站建造期的最后一棒，也是空间站应用与发展阶段的第一棒。”神舟十五号飞行乘组指令长费俊龙说，乘组在地面进行了大量针对性训练，以完成好这承前启后的半年飞行任务。

按计划，神舟十五号航天员乘组的主要任务包括：验证空间站支持乘组轮换能力，实现航天员乘组首次在轨轮换；开展空间站舱内外设备及空间应用任务相关设施设备安装与调试，进行空间科学实验与技术试验；进行空间站日常维护维修；验证空间站三舱组合体常态化运行模式。

其中，此次任务将全面启用三舱科学实验机柜，航天员将完成15个科学实验机柜解锁、安装与测试，开展涵盖空间科学研究与应用、航天医学、航天技术等领域的40余项空间科学实验和技术试验。之前的科学实验已经取得了阶段性的丰硕成果，许多实验还在接续开展中。

神舟十五号航天员乘组还将实施3到4次出舱活动，完成梦天实验舱扩展泵组和载荷暴露平台设备安装等工作。神舟十五号任务舱外作业任务复杂、操作难度大，且作业位置涉及三舱，对航天员自主应急返回能力提出了更高要求。

此外，神舟十五号航天员乘组将与地面协同完成6次货物出舱任务，开展常态化的平台测试、维护和站务管理，以及在轨健康防护锻炼、在轨训练与演练等工作。

“在轨驻留期间，神舟十五号航天员乘组还将迎来天舟六号货运飞船、神舟十六号载人飞船的来访对接，计划于2023年5月返回东风着陆场。”季启明说。

在近地轨道建造“太空之家”的同时，中国载人航天已经将目光投向了更远的月球。

“我们已经完成了载人月球探测关键技术攻关和方案深化论证，突破了新一代载人飞船、新一代载人运载火箭、月面着陆器、登月服等关键技术，形成了具有中国特色的载人登月任务实施方案，已经具备开展载人月球探测工程实施的条件。我相信，中国人九天揽月的梦想将在不远的将来成为现实。”季启明说。

(责编：王震、陈键)

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