神十四、神十五乘组太空合影。中国载人航天工程办公室供图

人民网北京11月30日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，在载人飞船与空间站组合体成功实现自主快速交会对接后，神舟十五号航天员乘组从飞船返回舱进入轨道舱。完成各项准备后，北京时间2022年11月30日7时33分，翘盼已久的神舟十四号航天员乘组顺利打开“家门”，热情欢迎远道而来的亲人入驻“天宫”。随后，“胜利会师”的两个航天员乘组，一起在中国人自己的“太空家园”里留下了一张足以载入史册的太空合影。

后续，两个航天员乘组将在空间站进行首次在轨轮换。期间，6名航天员将共同在空间站工作生活约5天时间，完成各项既定任务和交接工作。

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(责编：赵竹青、高雷)

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