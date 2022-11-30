本报北京11月29日电 （记者余建斌、吴月辉、林渊）据中国载人航天工程办公室消息：11月29日23时08分，搭载神舟十五号载人飞船的长征二号F遥十五运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射，约10分钟后，神舟十五号载人飞船与火箭成功分离，进入预定轨道，航天员乘组状态良好，发射取得圆满成功。

飞船入轨后，将按照预定程序与空间站组合体进行自主快速交会对接，神舟十五号航天员乘组将与神舟十四号航天员乘组进行在轨轮换。在空间站工作生活期间，航天员乘组将进行多次出舱活动，完成舱内外设备安装、调试、维护维修、空间科学与技术实（试）验等任务。

这是我国载人航天工程立项实施以来的第二十七次飞行任务，也是进入空间站阶段后的第四次载人飞行任务。此次发射成功标志着空间站关键技术验证和建造阶段规划的12次发射任务全部圆满完成。自2021年4月底天和核心舱发射以来，工程全线仅用不到20个月时间，先后在文昌、酒泉两个发射场成功组织3次空间站舱段、4次载人飞船和4次货运飞船发射。

目前，空间站组合体已进入对接轨道，工作状态良好，满足与神舟十五号载人飞船交会对接和航天员进驻条件。

《 人民日报 》（ 2022年11月30日 01 版）

(责编：赵欣悦、牛镛)

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