神舟十五号乘组即将开启六个月的空间站生活，中国载人航天工程航天员系统总设计师黄伟芬介绍，神十五三名航天员任务期内工作安排很紧凑，将迎来很多新的挑战。

目前中国空间站“T”字构型由天和核心舱、问天实验舱、梦天实验舱组成，完成基本构型后的空间站，不仅带来了宽敞舒适，也增加了大量的工作。

中国载人航天工程航天员系统总设计师 黄伟芬：他们飞行的时候是空间站三舱整体构型最大的时候，三个舱段，对航天器运行的管理、维护的管理，工作量本身就是巨大的，比单舱和两舱的时候要更大。

除了日常维护照料空间站外，空间站内有24个实验机柜，神舟十五号三名航天员在轨期间要完成大量实验项目，还有一些航天医学类的实验、空间平台实验等，都要由三名航天员逐一完成。此外，在六个月的任务期内，还规划了三至四次出舱任务，其中很多舱外任务是以前从没进行过的。

中国载人航天工程航天员系统总设计师 黄伟芬：舱外载荷的安装，这些是新的任务。对他们来讲，出舱活动任务又是在最大构型的时候来进行，比如说舱壁上作业的航天员，他要移动的距离很远，从空间站这头到那头就很远。同时我们为了提高效率，两个航天员要在两个作业点同时并行开展相关的作业，所以对每一个航天员独立完成作业的能力要求就会更高，所以对他们的挑战就会更大。

(责编：赵欣悦、牛镛)

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