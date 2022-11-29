人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>经济·科技

在轨六个月 神舟十五号乘组将迎来哪些挑战？黄伟芬解读

2022年11月29日23:58 | 来源：央视新闻客户端
小字号

神舟十五号乘组即将开启六个月的空间站生活，中国载人航天工程航天员系统总设计师黄伟芬介绍，神十五三名航天员任务期内工作安排很紧凑，将迎来很多新的挑战。

目前中国空间站“T”字构型由天和核心舱、问天实验舱、梦天实验舱组成，完成基本构型后的空间站，不仅带来了宽敞舒适，也增加了大量的工作。

中国载人航天工程航天员系统总设计师 黄伟芬：他们飞行的时候是空间站三舱整体构型最大的时候，三个舱段，对航天器运行的管理、维护的管理，工作量本身就是巨大的，比单舱和两舱的时候要更大。

除了日常维护照料空间站外，空间站内有24个实验机柜，神舟十五号三名航天员在轨期间要完成大量实验项目，还有一些航天医学类的实验、空间平台实验等，都要由三名航天员逐一完成。此外，在六个月的任务期内，还规划了三至四次出舱任务，其中很多舱外任务是以前从没进行过的。

中国载人航天工程航天员系统总设计师 黄伟芬：舱外载荷的安装，这些是新的任务。对他们来讲，出舱活动任务又是在最大构型的时候来进行，比如说舱壁上作业的航天员，他要移动的距离很远，从空间站这头到那头就很远。同时我们为了提高效率，两个航天员要在两个作业点同时并行开展相关的作业，所以对每一个航天员独立完成作业的能力要求就会更高，所以对他们的挑战就会更大。

(责编：赵欣悦、牛镛)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
神舟十五号载人飞船发射取得圆满成功
　　人民网北京11月29日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2022年11月29日23时08分，搭载神舟十五号载人飞船的长征二号F遥十五运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射，约10分钟后，神舟十五号载人飞船与火箭成功分离，进入预定轨道，航天员乘组状态良好，发射取得圆满成功。 飞船入轨后，将按照预定程序与空间站组合体进行自主快速交会对接，神舟十五号航天员乘组将与神舟十四号航天员乘组进行在轨轮换。…
回放：神舟十五号载人飞船发射全程回顾
　　人民网北京11月29日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2022年11月29日23时08分，搭载神舟十五号载人飞船的长征二号F遥十五运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射，约10分钟后，神舟十五号载人飞船与火箭成功分离，进入预定轨道，航天员乘组状态良好，发射取得圆满成功。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部