原标题：国产超高清音视频标准首次用于世界杯直播

2022年卡塔尔世界杯32支球队逐鹿绿茵场，激战正酣，球员们的精彩较量看点十足。不同视角的矫健身姿，足球的射门瞬间，都令球迷们为之疯狂。

随着转播技术的发展，纵使远隔山海，精彩赛事也能近在我们眼前。本届世界杯期间，中国移动携手AVS产业联盟、世界超高清视频产业联盟等单位，共同推动我国自主知识产权音视频标准AVS3、HDR Vivid、Audio Vivid落地，并首次用于世界杯直播。

1978年，国内第一次开启世界杯转播。据解说员宋世雄向媒体回忆，当时的画面还不是很清楚，所幸阿根廷球队的肯佩斯留着一头飘逸长发，是全场唯一一个容易辨认的球员。

而在44年后的今天，因为有超高清直播技术的加持，足球的射门瞬间、球员们的脸部微表情等各种画面细节都能被捕捉到。

由AVS3编解码技术支持的“AVS 睛彩视界”或是应用HDR Vivid的“原画HDR”，带来了更高画质、更流畅、更低延时的观赛体验。

相较于可比国际标准，AVS3在特写镜头下的人物脸部、服装明暗细节的处理上，具备显著优势。

而对比传统的SDR(标准动态范围)，HDR Vivid使影像画面亮度提升40倍，色彩提升72%。更丰富的色彩还原，更精细的明暗细节，更立体的画面维度，还原“人眼真实”。

据了解，这是AVS3首次实现在4K以及移动端应用的全覆盖，也是AVS3标准在北京冬奥会实现移动端直播应用后，对AVS3移动端规模化商用的重要应用升级，推动AVS3标准进入“移动端规模化商用”时代。

除了4K超高清的视觉享受，还有“声”临其境的听觉震撼。此次世界杯期间，我国自主研发的三维声技术，也是全球首个基于AI技术的音频编解码标准正式进入应用阶段。

据了解，在政产学研用的共同努力下，三维菁彩声技术标准(Audio Vivid)已经完成了“端到端”的体系建设并进入落地应用阶段，本次世界杯直播就是一次生动的实践。(记者 缪璐)

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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