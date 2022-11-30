人民网 黄盛

卢塞尔球场内景。 来源：中国铁建供图

从 8万人同时观赛的“金色之碗”到全球运动员及球迷的日常饮用水、从城市运转必备的中水运输到赛事周边配套服务……在2022年卡塔尔世界杯期间，来自中国的“施工队”正在为这个波斯湾畔的国度，贡献自己的基建力量。

主场馆卢塞尔球场实现多项基建创新

对卡塔尔而言，在此次世界杯赛事中承担开、闭幕式、决赛等重要活动的卢塞尔球场被称为“零号工程”，印在了当地2020年12月发行的新版10卡塔尔里亚尔纸币上。在国际上，它以“6”闻名，创造了世界上最大跨度的双层索网屋面单体建筑、世界上规模最大等六项世界之最。

这一建筑是由中国铁建国际集团承建，也是中国企业首次承建的世界杯主场馆。

建设中的卢塞尔球场外景。 来源：中国铁建供图

中国铁建介绍，卢塞尔球场还是目前全球规模最大、系统最复杂、设计标准最高、技术最先进、国际化程度最高的世界杯主场馆。它的设计灵感来自于卡塔尔传统珐琅灯笼纹饰和椰枣碗。屋面呈马鞍形，外幕墙为金色双曲面铝板幕墙，建筑面积19.5万平方米，是一个可容纳8万人同时观赛的“金色之碗”。

据悉，铁建国际的建设者积极统筹国内资源，为世界杯顶级体育场馆的设计施工提供了一整套全产业链的中国方案、中国产品和中国技术。其中，北京市建筑设计研究院、精工钢构、巨力索具、北京建工、中联重科、泛华体育、上海海渤等中国企业深入参与项目设计与建设，带动中国基础设施供应链、服务链走进世界杯赛场。

建设中的卢塞尔球场外景。 来源：中国铁建供图

此外，铁建国际的建设者采用雨水收集回收再利用与海水淡化技术，优化智能节水喷灌系统，使卢塞尔球场比传统体育场淡水使用量节省了约40%。球场使用了聚四氟乙烯材料构成的屋面膜结构，保护球场免受风沙侵袭，为球场草皮的生长提供了足够的光线。

保障世界杯用水安全

在位于波斯湾畔的卡塔尔，“水比油贵”道出了这一热带沙漠气候对淡水的需求。卡塔尔年均降水量100毫米左右，国内民众日常生活和2022年世界杯期间运动员、球迷的用水需求，备受关注。

2022年世界杯期间，卡塔尔国内中水排放的备用管线属于其国家级重点水务项目，该项目由新兴际华集团旗下新兴铸管承建。

新兴铸管将输水管材运抵卡达尔。 来源：新兴际华供图

卡塔尔供水项目引起了全球管道厂商关注，通过与法国圣戈班、日本久保田、美国铸管等全球一线厂商竞标后，新兴铸管最终签订供货合同。

该项目下铸管用量达3万多吨，管件超过千吨，产品质量要求高，交货期限紧。经过新兴铸管产、销、运各环节高效协同，第一批次货物到达卡塔尔项目工地仅用时60天。卡塔尔ASHGHAL水司、监理公司、工程公司等方面对到货质量、保供效率给予高度评价。

在世界杯赛场外，卡塔尔在厕所冲洗、园林和农田灌溉、道路保洁、洗车、城市喷泉、冷却设备补充用水等领域使用的大量中水所需管材，也属于项目之内。

中国能建建设的卡塔尔单体水池。 来源：国资小新

在提供中水的输水管材之外，中国企业还参与了卡塔尔世界杯的供水工程的建设。中国能建葛洲坝路桥公司参建了卡塔尔饮用水水池项目的E标段施工，包括两座蓄水池以及加压泵站、水质检验中心、发电机房和管线等附属工程。

据介绍，该工程的每个水池长305米、宽150米、高11.3米，是目前经吉尼斯世界纪录认证的世界上单体容量最大的蓄水池，设计库容约50万立方米，可以提供200万人一天的用水。水池不仅承担着对多哈以及工业重镇乌姆赛义德两大城市的供水任务，同时也是卡塔尔世界杯期间该国民众以及到访球迷用水的重要保障。

“激情”“创造力”“硬实力”“智慧”“友谊”……有不少网友在国内外的社交媒体中留言，称赞中国企业给2022年卡达尔世界杯带来的强大助力。正如中国驻卡塔尔大使周剑在接受媒体采访时所说，世界杯中的“中国身影”如同满天繁星，中国元素为2022年卡塔尔世界杯作出了重要贡献，加深了中卡两国人民之间的友谊，为中卡关系大发展提供了强劲动力。

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(责编：郭思邈、吕骞)

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