人民网记者 车柯蒙

第二十二届世界杯足球赛正在进行中，不少“中国制造”再次闪亮世界杯赛场。基建方面，承担比赛开幕式、揭幕赛、决赛和闭幕式任务的卢赛尔体育场由中国企业总承包建造；交通运输方面，由中国企业生产制造的新能源客车成为本届世界杯运输保障工作的中坚力量；在卡塔尔世界杯官方专卖店中，有多达60%的周边商品由中国生产……

生产线上的“大力神杯”纪念品摆件。受访对象供图

记者了解到，本届世界杯上，包括“大力神杯”纪念品摆件、会徽摆件、冠军国家地图徽章套组在内的三款限量版纪念品，均产自东莞万江。其中，限量版的“大力神杯”纪念品摆件也成为了备受瞩目的纪念品。

“从1994年美国世界杯开始，我们就已经通过贸易商接单，成为世界杯周边商品的生产代工厂，公司连续多年获得FIFA世界杯足球赛官方商品全球经销、制造、授权资格。”东莞玮光礼品有限公司主管李国荣告诉记者，本届世界杯公司的授权品项包含“大力神杯”纪念品摆件、会徽摆件、钥匙扣类、徽章类、马克杯等。

谈到“中国制造”靠什么拿下世界杯足球赛事官方商品授权制造和经销资格时，李国荣表示，“大力神杯”的系列周边产品品控非常严格，用的是国际标准，而企业从设计开发到创新创意的元素都自己完成。本届世界杯上，一款足球拼图徽章和一款金杯充电插头适配器均是我国自主创新研发的专利产品。

“作为一家出口企业，我们对资金流动性要求较高；如今办理出口退税的时长不断压缩、效率不断提升、相关流程不断优化，让我们能迅速把资金用于购买原材料，保证生产。”李国荣说，以出口退税备案单证管理为例，以往需要花费不少时间对相关凭证进行打印、整理和装订，如今实行了备案单证“电子化”管理，公司财务人员在办公室通过电脑就能将电子化数据资料整理好、分类保存好；在办理出口退税申报时，更可以线上“无纸化”申请，出口退税款在3个工作日内即可到账。

记者了解到，今年以来，国家出台一系列税费支持政策和措施，助力稳外贸稳外资。各地税务部门持续优化出口退税服务，简化退税流程，提高退税效率，为外贸企业减负担增信心。

在办理流程方面，税务部门通过推行出口退税“非接触式”办理、精简11种申报资料等举措，帮助企业减轻负担、提高办税效率。政策实施以来至11月10日，所有申报出口退税企业的全部出口退税事项均可全程网上办理；累计为4.9万户次企业减少报送纸质资料43万份；已有超过1.5万户新办出口退税企业享受了容缺办理便利。

与此同时，办理退税时间也明显提速。今年以来，全国税务部门为所有出口企业办理正常退税的平均时间已压缩至6个工作日内。自今年6月20日起，对出口退税信用资质好、退税规模占比高的一、二类企业进一步加快出口退税进度，办理正常退税的平均时间已压缩至3个工作日内。

税务总局数据显示，今年1月1日至11月10日，全国累计办理出口退(免)税16406亿元，同比增长14.9%。

(责编：郭思邈、吕骞)

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