原标题：财政部公布：发行7500亿元特别国债

中新社北京12月9日电 为筹集财政资金，支持国民经济和社会事业发展，中国财政部决定发行2022年特别国债。

财政部9日公布的信息显示，本期国债为3年期固定利率附息债，发行面值7500亿元(人民币，下同)，可以上市交易。

本期国债，在全国银行间债券市场面向境内有关银行定向发行，中国人民银行将面向有关银行开展公开市场操作。

票面利率为：发行日前一至五个工作日(含第一和第五个工作日)财政部公布的财政部-中国国债收益率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均值。

本期国债的发行日和起息日为，2022年12月12日。同日起，上市交易。

本期国债按年支付，每年12月12日(节假日顺延)支付利息，2025年12月12日偿还本金并支付最后一次利息。财政部委托中央国债登记结算有限责任公司办理利息支付及到期偿还本金等事宜。

9日，财政部还公布了2022年记账式附息(二十七期)国债有关发行信息。本期国债为7年期固定利率附息债，竞争性招标面值总额600亿元；2022年12月14日招标；12月15日开始计息；12月19日起上市交易。利息按年支付，每年12月15日支付利息，2029年12月15日偿还本金并支付最后一次利息。(记者 赵建华)

(责编：王连香、杨迪)

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