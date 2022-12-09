人民网北京12月9日电 （记者王连香）据全国乘用车市场信息联席会（以下简称乘联会）发布数据显示，11月，我国新能源乘用车批发销量达72.8万辆，同比增长70.2%，环比增7.9%；1至11月，新能源乘用车批发574.2万辆，同比增长104.6%。11月，新能源乘用车零售销量达到59.8万辆，同比增长58.2%，环比增7.8%；1至11月，新能源乘用车国内零售503.0万辆，同比增长100.1%，保持趋势性上升态势。

11月，新能源乘用车零售渗透率为36.3%，较同期提高了15个百分点。其中，自主品牌的新能源乘用车零售渗透率达到56.5%，其市场份额已达到70.3%，遥遥领先；主流合资品牌渗透率仍仅有5.2%，市场份额也同比再下滑2.5个百分点，为4.2%；豪华品牌渗透率为32.1%。

从细分车型市场来看，11月，售价10万元以下的新能源乘用车零售占比达22%，同比下滑了9个百分点；10-20万元占比43%，提升了3个百分点；20-30万元占比27%，增长6个百分点；30-40万元占比5%，下降1个百分点；40万元以上占比3.8%，增长1.6个百分点；造车新势力的市场份额同比下滑了7.3个百分点，为12.7%。

(责编：王连香、高雷)

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