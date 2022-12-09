人民网北京12月9日电 （记者王连香）据中国汽车工业协会统计分析，2022年11月，汽车产销略显疲弱，环比、同比均呈现下降，下行趋势明显，总体表现不及预期。

数据显示，11月，汽车产销分别达到238.6万辆和232.8万辆，环比分别下降8.2%和7.1%，同比均下降7.9%。与去年和前年相比，汽车产销略显疲态，并未出现往年的年底翘尾现象。

1至11月，汽车产销分别达到2462.8万辆和2430.2万辆，同比分别增长6.1%和3.3%，1-11月增速比1-10月有明显的下降，较1-10月分别收窄1.8和1.3个百分点。

11月，新能源汽车产销分别完成76.8万辆和78.6万辆，同比分别增长65.6%和72.3%，市场占有率达到33.8%。

1至11月，新能源汽车产销分别完成625.3万辆和606.7万辆，同比均增长1倍，市场占有率达到25%。

(责编：王连香、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经