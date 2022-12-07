人民网记者 余璐

西苕溪河畔，风光无限。浙江省安吉县溪龙乡新丰村迎来了一批新游客。依托旖旎的田园“光”景，如今水上环村游船等旅游业态为新丰村的发展注入新活力。

走进山东省平阴县洪范池镇，层峦起伏、若隐若现的群山与悠然恬静的河水交相呼应，仿佛置身于一个“天然氧吧”。

......

田畴沃野丰收忙，乡村气象满目新，农民日子美，田间村里的小故事，汇聚成乡村振兴的“绿色”文章。

党的十八大以来，我国坚持以绿色发展引领乡村振兴，广袤大地生态正美起来、环境正靓起来。山清水秀、天蓝地绿、村美人和的美丽画卷不断铺展。

贡菊花开致富路 撬开村兴民富门

村民们在采摘贡菊。受访者供图

“如今，贡菊花香弥漫在山口镇的青山绿水间，优美的山水环境吸引着周边越来越多的游客来野餐露营追日落。”山东省泰安市山口镇党委副书记朱宗文介绍，山口镇依托山水资源，大力发展茶业、文旅产业，摸索出一条独具特色的乡村振兴新路。

秋日采菊忙，在山口镇向水涯村的茶园里，村民们用劳动孕育出产业发展新希望。“以前我们村就是个‘空壳村’，今年我们村里拿出了5亩地作为‘试验田’种植贡菊，没想到成活率很高，经济效益也不错。”山口镇向水涯村党支部书记张广新说：“贡菊的种植不仅美化了村里的环境，更带动了村民在家门口实现就业增收。”

2022年5月，山口镇设立了泰山茶产业党委，以碧霞春有机茶园为中心，辐射带动周边12个村种植贡菊。“一亩地净利润1万余元，现在周边12个村的村均增收能达到5万余元。”朱宗文说。

如今，在山口镇凤凰山的环抱中，泰山佑乡村振兴示范区应运而生。山口镇以示范区为依托，串联周边11个村居连片发展，村均增收可达10万元以上，实现了通过山水文旅产业推动“一村一品”，示范区逐步打造成集生态观光、文化旅游、休闲康养为一体的综合性文旅产融“孵化器”。

乘着乡村振兴的东风，山口镇坚持绿色发展，让一朵小小的贡菊成为大家增收的“致富花”，撬开村兴民富门。“下一步，我们将继续推动‘茶+文旅’产业发展，走出一条生态美、产业兴、百姓富的可持续发展之路，带动更多的村参与到其中来。”朱宗文说。

打造“绿水”经济带 沿线村庄倚水“生金”

靠水而兴的新丰村。受访者供图

位于浙江省湖州市的西苕溪是太湖上游的重要支流，倚靠着西苕溪的安吉县溪龙乡新丰村在上世纪90年代是远近闻名的富裕村，家家户户都做着挖沙的营生。因严重破坏环境，2000年初，挖沙乱象被全面叫停。

“之后的十余年，新丰村‘没落’了。”该村党支部书记李正山介绍，2017年借着全省消除“劣五类”水的契机，新丰村结合西苕溪水域整治，全面治理挖沙遗留的100多个臭水塘并使其贯通，打造水乡旅游。

因水而美、靠水而兴。“2019年安吉县委县政府提出‘绿水’经济带建设。以‘绿水’为基底，串联起社区商业、文化遗产、精品村落、旅游休闲、特色小镇、产业园等城市元素的综合‘绿色’经济网络及西苕溪全流域大景区格局。”安吉县水利局党委书记、局长柳初晓介绍，3年来，西苕溪“绿水”经济带引领沿线村庄发展乡村度假、休闲农业等产业，实现产业兴旺、村民富裕的目标愿景。

“截至目前，西苕溪‘绿水’经济带共撬动项目47个，总投资94.68亿元。未来3年内，它将为夏阳村、潴口溪村、新丰村等约80个行政村村集体增收4150万元。”柳初晓说。

在绿水青山中走上全域旅游“致富路”

美丽的洪范池镇。受访者供图

在山东省济南市西南端、浪溪河源头处，有一个绿意盎然的泉水小镇——洪范池镇。在这里，有“横看成岭侧成峰，远近高低各不同”的秀美风光，有“一水护田将绿绕，两山排闼送青来”的隽美画卷。96.72%的森林覆盖率，让洪范池镇成为全国森林康养示范乡镇。

“这些年，我们一直坚持‘绿水青山就是金山银山’的发展理念，走绿色生态的发展道路，向所有的污染项目亮‘红牌’。同时，依托山水林田湖资源，聚焦文旅康养特色元素，大力发展全域旅游，带动群众增收致富。”山东省平阴县洪范池镇党委书记董德祥对人民网记者说。

为了让“绿水青山”与“金山银山”相得益彰，洪范池镇围绕黄河支流——浪溪河做好连路串水的“绿色”文章，开辟亲水景观，设置观景游船，打造了一条浪溪河沿线旅游线路。“从来没想过我们小山村也能变成大景区，我们也吃上了‘生态饭’‘旅游饭’！”洪范池镇村民常常感慨。

“2022年，洪范池镇又以创建山东省‘两山’理论实践创新基地为依托，规划全域旅游七大片区，将全镇打造为吃住行游娱购融合、文旅康养特色显著的综合性旅居目的地，让洪范池镇成为‘望得见山、看得见水，留得住乡愁’的幸福之地。”董德祥说。

新时代十年，我国走出了一条中国特色社会主义乡村振兴道路。在希望的田野上，绿色发展已成为乡村振兴新引擎，越来越多的乡村面貌焕然一新，美丽乡村已成为农民的幸福家园。

(责编：罗知之、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经