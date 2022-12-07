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我国“菜篮子”产品总量充足 元旦春节价格大幅上涨可能性不大

2022年12月07日08:49 | 来源：人民网
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人民网北京12月7日电 （记者李栋）农业农村部最新调度显示，当前，我国“菜篮子”产品总量充足，随着元旦春节两节临近，价格大幅上涨可能性不大。后期保供稳价存在不利天气、成本增加和调运受阻风险，将采取三大举措保供稳价。

当前，全国蔬菜主要品种长势正常，面积产量均有所增加。数据显示，11月下旬在田蔬菜面积8241.5万亩、同比增加140.2万亩，产量2414.2万吨、同比增加65.3万吨。

除蔬菜外，水果产量处于高位，生猪生产仍在增长。从品种看，当前，“菜篮子”产品花色丰富，能够满足消费者多元化个性化需求。

“当前，货源供应宽松、成本费用下降、市场需求稳定构成了维持蔬菜价格平稳的三大要素。”北京市新发地蔬菜批发市场相关负责人介绍，由于上市品种丰富多样、产量大，菜价季节性走低，加之外省南方蔬菜陆续上市等因素，当前市场供应充足，价格相对平稳。

在全国最大的蔬菜集散中心，山东省寿光农产品物流园的年交易量超450万吨。据山东寿光地利农产品物流园蔬菜价格数据显示，11月份蔬菜平均价格为2.48元/公斤，与上月的3.05元/公斤相比，环比跌幅18.7%，同比跌幅38.6%。

寿光市商务局副局长张学文表示，物流园日常储备蔬菜量稳定在5000吨左右，寿光本地地产菜还有10000吨左右，如果遇到紧急情况需要调配蔬菜，完全有能力迅速组织力量，完成保供任务。

“据气象部门预测，今年冬季部分地区出现阶段性低温雨雪冰冻灾害可能性较大，不利蔬菜生产流通。”农业农村部相关负责人表示，化肥、农药等农资价格高位运行，抬高了生产成本。尽管我国“菜篮子”产品已形成大市场、大流通格局，但疫情对局部地区短期市场均衡供应仍可能产生影响。

“对此，农业农村部将重点在保障冬春重点农产品生产供应、畅通‘菜篮子’产品生产流通、压紧压实‘菜篮子’市长负责制三方面着力，层次压实责任，确保百姓餐桌蔬菜供应。”该负责人说。

(责编：罗知之、高雷)
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