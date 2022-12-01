刘开雄、刘羽佳

党的二十大报告指出：“必须坚持在发展中保障和改善民生，鼓励共同奋斗创造美好生活，不断实现人民对美好生活的向往。”

新时代10年，我们深入贯彻以人民为中心的发展思想，在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上持续用力，人民生活全方位改善。

新征程上，我们要采取更多惠民生、暖民心举措，着力解决好人民群众急难愁盼问题，健全基本公共服务体系，提高公共服务水平，增强均衡性和可及性，扎实推进共同富裕。

多措并举惠民生

11月初，一场线上直播带岗在辽宁省沈阳市沈河区朱剪炉街道杏林社区举行。社区与人力资源企业合作，在一小时的直播里，为居民介绍了8家企业的招聘岗位及福利待遇，吸引百余名辖区居民在线投递简历。

“这个活动太好了，我儿子正愁找工作的事，社区就把工作机会‘送’到身边，不出家门就能找。”社区居民肖作良说。

就业是最基本的民生，稳就业就是保民生。

社区工厂家庭工坊带动就业、校企联合技能培训提升就业、镇村劳务公司转移就业、返乡能人创业就业……丰富的实践助力实现更充分更高质量就业，10年累计实现城镇新增就业1.3亿人。

党的二十大报告强调，强化就业优先政策，健全就业促进机制，促进高质量充分就业。

在吉林，省内高校的党委书记和校长带头开拓就业市场；在天津西青区，当地人社局驻村的“就业红娘”为企业和求职者提供“点单”服务；在浙江，政府搭台牵线省内外职业院校和用工企业，对接用工需求，共同推动合作常态化……不同的方式，共同的目的：不仅要解当下就业难题，更要形成长效机制。

治国有常，利民为本。

2021年底，国家医保谈判代表将每针70万元的天价药砍到3.3万元，引发广泛热议。事实上，这已经不是第一次“灵魂砍价”，医保谈判代表的每次砍价都能推动不少药价达到“全球最低”，为国内广大患者带来福音。

“国家队”推进药品和医用耗材集中带量采购，带动多个省份启动省级或跨省联动集采。截至2022年7月底，已开展的7批集采中选药品平均降价超过了50%，两批耗材集采平均降价超过80%，累计降低百姓用药负担约3000亿元。

公立医院改革、跨省异地就医直接结算、全国医保用药范围基本统一……这10年，医药卫生体制改革持续深化，药价降了、看病方便了、健康更有保障了。

从“以治病为中心”转向“以人民健康为中心”，党的二十大报告提出，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，完善人民健康促进政策。

山西省介休市医疗集团院长樊金荣说，党的二十大报告给大家吃下了定心丸。未来将继续一手抓公立医院高质量发展，解决人民群众“看病难、看病贵”，一手抓公共卫生服务体系建设，让人民群众“少得病、不得病”。

社保体系更有力

“请问能帮忙买盒药送来吗？”“我想订份午餐，一荤一素两个菜。”河北省青县城区有一个智慧养老服务中心，开设服务老人的电话，工作人员常接到老人打来的求助电话。

近年来，青县投运农村“孝老食堂”70家，为农村困难、独居老人提供助餐服务，受益老人达5000余人。当地还探索出“公办养老打基础、社会养老促提升、社区养老全覆盖、农村养老保兜底”的养老服务体系，打造群众身边的“养老院”。

兜底线、织密网、建机制，在过去10年间，我国基本养老保险覆盖10.4亿人，基本医疗保障体系覆盖人口超过13.6亿，建成了世界规模最大的社会保障体系。

党的二十大报告提出，健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系。

健全农民工、新就业形态就业人员等重点群体参加社会保障制度；完善基本养老保险全国统筹制度；划转部分国有资本充实社保基金……

“社保制度安全可靠、规范运行，才能为人民群众提供稳定预期和充分保障，才能实现可持续发展。”中国社会保障学会会长郑功成表示，要把更多人纳入社会保障体系，进一步提高保障水平，织密社会保障安全网。

住房是民生之要。

告别过去低矮的土坯房，不用再承受“屋外大雨、屋内小雨”，云南省剑川县老君山镇新生村的白族村民赵世华2019年搬进了自己的新房：厨房、水厕、浴室一应俱全，液晶电视、茶几、沙发布置妥当。

这得益于地方政府提供的危房改造补助资金。2015年以来，新生村全村586户，其中307户在政府补助下住进安居房。“我们赶上了好时候，党的政策好，有机会盖新房，过好日子。”新生村的老人们都不禁感慨。

10年来，我国建设各类保障性住房和棚户区改造安置住房5900多万套，低保、低收入住房困难家庭基本实现应保尽保。

党的二十大报告提出，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。

辽宁沈阳市引导房企将滞销公寓转化为保障性租赁住房；上海城投集团发布自有租赁住房品牌，整体租赁、集中管理；中国建设银行成立住房租赁基金，撬动更多社会资本参与发展住房租赁……

“我们也是在‘摸着石头过河’。如果这条路蹚通了，未来能吸引更多社会资本参与，住房租赁的市场化格局才能真正形成。”建信住房租赁基金筹备组组长孙庆文说。

美好生活更可期

对于家住重庆市江北区的孙萍来说，莺花巷幼儿园的设立让她家3岁多的二宝恬恬终于能在家门口上学。2021年，当地政府从开发商手中回购场地，投入财政资金高标准建设了公办的莺花巷幼儿园。在这里，各项设施一应俱全，每月的保教费只有五六百元。

幼有所育、学有所教，不仅是群众急难愁盼的现实问题，还事关落实优化人口发展战略。党的十八大以来，党中央着眼人口与经济社会发展全局，积极稳妥推进生育政策调整完善，实现了人口生育政策的历史性转折，取得了积极成果。

党的二十大报告指出，优化人口发展战略，建立生育支持政策体系，降低生育、养育、教育成本。

将生育政策的重心从生育数量调整转到生育支持上，将婚嫁、生育、养育、教育一体化考虑。党的二十大代表、四川省卫生健康委员会党组书记敬静说，报告作出“建立生育支持政策体系”顶层设计，为做好新时代人口工作指明方向。要积极构建生育成本合理分担机制和生育友好的政策支持体系，打好政策“组合拳”，促进人口长期均衡发展。

新时代10年，我国共同富裕建设取得新成效，为今后推进共同富裕奠定坚实的物质基础。党的十八大以来，我国居民人均可支配收入从16500元增加到35100元，人均收入水平明显提高。

“我们基地去年产值约30万元。”安徽省滁州市凤阳县殷涧镇卸店村的菊花种植基地负责人赵志强说，基地为村民们在家门口提供了务工机会，高峰期一天需要100多人共同劳作。

在种植基地不远处的菊花加工厂内，正在分拣菊花的村民张花林告诉记者，家里大约15亩地流转出去了，每亩地每年流转租金500元，“听说这里有活干，我就来这里忙活忙活，干一天活能领到100元工资，可以补贴家用。”

按照党的二十大报告的部署，未来五年，“居民收入增长和经济增长基本同步，劳动报酬提高与劳动生产率提高基本同步”；到二〇三五年，“居民人均可支配收入再上新台阶，中等收入群体比重明显提高”。

“完善收入分配制度，在城乡居民普遍增收的基础上，推动更多低收入群体跨入中等收入行列，将让更多人特别是普通劳动者觉得有盼头、有奔头。”党的二十大代表、圆通速递湖南省长沙市高桥分公司营运部经理马石光说。

新华社北京11月30日电

(责编：王震、陈键)

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