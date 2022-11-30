人民网北京11月30日电 （记者赵竹青）11月29日晚，神舟十五号载人飞船发射成功。数小时后，飞船与空间站组合体成功交会对接，神舟十五号航天员成功进驻空间站，并与神舟十四号航天员胜利“会师”。记者从航天科技集团获悉，在此次任务实施过程中，航天计量检测再次发挥了可靠的保障作用。

作为飞船测控分系统的重要组成部分，开关矩阵担负着控制电路开启和关闭的任务，在卫星地面测试阶段中发挥着重要作用。开关矩阵的功能及数据的准确，直接关系到测控系统可否正常工作。

据航天科技集团五院514所专家介绍，为保障开关矩阵工作时的高可靠性，测试团队通过远程控制将开关矩阵连入整个测试系统，准确判断开关控制电路的工作状态，在测试向量的控制下，将所有开关分别进行全部导通与关断、逐级导通与关断操作，通过各操作下的信号状态对开关矩阵是否存在短路或断路故障进行确认。

空空通信设备是空间站组合体和所有飞船交会对接的“联络员”，由天线、空空通信机和接口等多台产品组成。它们一般成对配置在两艘需要对接的飞行器上，承担交会对接段以及撤离段航天器间的双向数据传输任务，实时完成两个航天器间指令、姿态及定位数据等信息的传递，以及建立载人飞船与空间站之间的通信，直到最终交会对接完成。

空空通信设备校准不仅可以为来访飞船的交会对接提供精准的数据通信，同时也为多个对接飞行器并网运行提供了天地通信的冗余保障。

此次任务中，514所承担了载人航天器目标空空通信机模拟器的校准工作。计量测试团队不断创新测试方式，研究测试方案，经过长达上百小时的精准计测，为神舟十五号以及相关测量设备性能评价提供了准确可靠的统一量值和数据支撑。

供配电系统，是为航天器测试和在轨运行阶段提供电源的分系统，是其他分系统正常运行的基础保障。供配电系统供电性能的好坏直接影响航天任务的执行和航天器的运行寿命，因此对供配电系统进行测试具有重要意义。

供配电地面测试系统是整船地面测试阶段的核心系统之一，是测试系统的重要组成部分。它通过脱落插头以有线方式对整船供配电通路进行控制，同时具有向整船发送有线指令、进行供电参数测量、接收和监视整船下行有线遥测信号、以及脱落电连接器控制等功能。一般来说，航天器供配电测试设备的功能和性能直接影响着型号电测质量，是保证型号电测安全可靠的一道重要保险。

可靠性和安全性是重中之重。为此，项目组在测试系统中加入了设备运行状态的实时监测功能，对测试数据进行存储与分析处理，以预测设备自身的工作状态，并通过对测试系统关键元器件参数的监测与报警，做到及时提醒，有效降低质量问题的发生。同时，在设备的电路和采集算法上也进行了可靠性设计，为设备整体的可靠性再加一道保障。

设备通用化在目前越来越紧密的发射任务中显得尤为重要。值得一提的是，在供配电地面测试任务中，项目组将设备的功能子板进行归纳和分类，并将各功能子板的结构、尺寸、母板接口和数字部分统一处理，保障了硬件的通用化；采用“模块化”“可配置”的方式实现了软件的通用性和灵活性。同时，项目组根据设备的功能配置和使用场景，完成了配套电缆研制工作，使该设备得到更高效的应用。

(责编：赵竹青、吕骞)

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