人民网北京12月3日电 （记者余璐）12月3日，由中国能源研究会燃料电池专委会主办的大湾区“氢陶都—绿色搬运体系”建设启动仪式暨广东新氢动力氢能工业车辆产线投产活动在广东举行，这标志着大湾区氢能工业车辆应用的示范效应在全国率先取得阶段性进展。

氢能是一种绿色低碳、应用广泛的二次能源，对构建清洁低碳安全高效的能源体系、实现碳达峰碳中和目标，具有重要意义。2022年3月，国家发展改革委、国家能源局联合印发《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》，明确提出，要充分发挥氢能清洁低碳特点，推动交通、工业等用能终端和高耗能、高排放行业绿色低碳转型。

据介绍，此次正式投产的产线，专业生产适配于工业车辆的动力系统，是国内首条（套）专属于氢能工业车辆制造产线，突显氢能车辆应用端专属场景的技术及产品应用价值。

“‘稳步推进氢能多元化应用’，这是《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》中的重点任务。”中国能源研究会副理事长兼秘书长孙正运谈到，现阶段燃料电池行业的应用与发展，从氢能商用车辆示范的先行，到如今氢能工业车辆的创新应用，正在逐步构建应用端完整的产业链体系。

“工业车辆的氢能化，一方面可以丰富氢能技术的应用场景，另一方面可大幅提升工业搬运的作业效率，再一方面为进一步实现工业生产领域减排、环保工作贡献了价值。这也是达成‘双碳’目标的有力抓手，不论从技术创新方面还是应用创新方面，都为整个氢能行业的发展提供了新的思路。”孙正运说。

(责编：赵竹青、吕骞)

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