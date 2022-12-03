黄盛

“空中造楼机”作业平台。 受访者供图

“空中造楼机”外景。 受访者供图

“空中造楼机”外景。 受访者供图

近日，由中交投资公司投资建设、中交建筑承建的厦门白鹭西塔项目“空中造楼机”正式投入使用并顺利完成首次顶升作业。

据介绍，此次应用的“空中造楼机”长25.8米，宽25.8米，高14米，自重约530吨，并率先使用轻量模块化“积木式”装配，全部结构为模块标准化构件组合，整体装配率达到85%以上，主要功能构件实现100%装配化。“空中造楼机”实现了集成平台大幅减重，提升了标准化程度，大幅缩短了加工及安装周期，整体周转率达到90%。

中交建筑相关负责人介绍说，普通框架结构的楼房建筑多是一层一层浇筑而成，而厦门白鹭西塔这栋超高层建筑分为核心筒和外框钢结构两部分，采用了不等高同步攀升的施工方法，核心筒的建设高度始终领先外框钢的结构。由此可以让不同楼层同时作业，而“空中造楼机”的使用加快了核心筒的建造速度。“空中造楼机”由钢平台系统、内外挂脚手系统、钢柱爬升系统、筒架支撑系统和大模板系统五部分组成，具有多功能集一体的钢柱与筒架交替支撑式液压爬升整体钢平台模架装备，相当于300多辆轿车的重量，远处一看犹如一个“巨人”攀附在超高层的顶端。

(责编：赵竹青、吕骞)

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