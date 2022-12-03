人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>经济·科技

“空中造楼机”来了！厦门白鹭西塔加速推进

黄盛
2022年12月03日16:35 | 来源：人民网
小字号

“空中造楼机”作业平台。 受访者供图

“空中造楼机”外景。 受访者供图

“空中造楼机”外景。 受访者供图

近日，由中交投资公司投资建设、中交建筑承建的厦门白鹭西塔项目“空中造楼机”正式投入使用并顺利完成首次顶升作业。

据介绍，此次应用的“空中造楼机”长25.8米，宽25.8米，高14米，自重约530吨，并率先使用轻量模块化“积木式”装配，全部结构为模块标准化构件组合，整体装配率达到85%以上，主要功能构件实现100%装配化。“空中造楼机”实现了集成平台大幅减重，提升了标准化程度，大幅缩短了加工及安装周期，整体周转率达到90%。

中交建筑相关负责人介绍说，普通框架结构的楼房建筑多是一层一层浇筑而成，而厦门白鹭西塔这栋超高层建筑分为核心筒和外框钢结构两部分，采用了不等高同步攀升的施工方法，核心筒的建设高度始终领先外框钢的结构。由此可以让不同楼层同时作业，而“空中造楼机”的使用加快了核心筒的建造速度。“空中造楼机”由钢平台系统、内外挂脚手系统、钢柱爬升系统、筒架支撑系统和大模板系统五部分组成，具有多功能集一体的钢柱与筒架交替支撑式液压爬升整体钢平台模架装备，相当于300多辆轿车的重量，远处一看犹如一个“巨人”攀附在超高层的顶端。

(责编：赵竹青、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“空中造楼机”来了！厦门白鹭西塔加速推进
　　“空中造楼机”作业平台。 受访者供图 “空中造楼机”外景。…
共享能源合作机遇 龙源南非德阿风电场累计发电量超38亿千瓦时
　　人民网北京12月3日电 （记者杜燕飞）记者从日前举办的中国-南非企业“云开放日”主题活动上获悉，截至目前，作为中国在非洲第一个集投资、建设、运营为一体的风电项目，国家能源集团龙源南非德阿风电项目累计发电量超38亿千瓦时，推动了当地能源结构优化与经济社会发展。 龙源南非德阿风电场。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部