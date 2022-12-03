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共享能源合作机遇 龙源南非德阿风电场累计发电量超38亿千瓦时

2022年12月03日12:30 | 来源：人民网
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人民网北京12月3日电 （记者杜燕飞）记者从日前举办的中国-南非企业“云开放日”主题活动上获悉，截至目前，作为中国在非洲第一个集投资、建设、运营为一体的风电项目，国家能源集团龙源南非德阿风电项目累计发电量超38亿千瓦时，推动了当地能源结构优化与经济社会发展。

龙源南非德阿风电场。受访者供图

据介绍，龙源南非德阿风电项目是国家能源集团龙源电力在南非投资、建设、运营的风电项目。项目于2017年建成投运，总装机容量24.45万千瓦，每年可为当地供应稳定的清洁电力约7.6亿千瓦时，相当于节约标准煤21.58万吨，减排二氧化碳61.99万吨，满足当地30万户居民的用电需求。同时，作为在国际自愿碳减排平台注册的大型可再生能源自愿碳减排项目，截至今年10月，龙源南非德阿风电项目总交易减排额308.36万吨。

“我们愿继续与南非合作伙伴携手，进一步加强能源合作、绿色发展和文化交流，巩固南非龙源德阿风电项目合作成果，并参与新能源开发建设，多渠道开展文化交流，为中国与南非全面战略伙伴关系发展贡献力量。”国家能源集团董事长刘国跃表示。

(责编：赵竹青、吕骞)
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