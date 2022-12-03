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银保监会发布《商业银行表外业务风险管理办法》 表外业务统一纳入监管

2022年12月03日10:13 | 来源：人民网
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人民网北京12月3日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，为进一步加强商业银行表外业务风险管理，适应新形势下商业银行表外业务发展出现的新变化和新趋势，近日，银保监会发布了《商业银行表外业务风险管理办法》（以下简称《办法》）。《办法》按照全覆盖原则，将所有表外业务统一纳入监管。

《办法》共六章47条，分为总则、治理架构、风险管理、信息披露、监督管理和附则等部分，主要包括以下几方面内容：

一是明确商业银行表外业务的定义与分类，要求商业银行开展表外业务应遵循管理全覆盖、分类管理和风险为本原则，确保表外业务风险可控、合规经营。二是提出表外业务治理框架，明确董事会、监事会和高管层职责，对业务部门、合规管理职能部门、风险管理部门、会计部门以及内外部审计职责作出明确规定。三是细化明确表外业务风险管理要求，规定商业银行应将表外业务纳入全面风险管理体系，准确识别各类表外业务风险，并根据业务种类和风险特征实行差异化管理。四是提出信息披露要求，对披露内容、频率、形式，以及合作机构信息披露等方面作出规定，提升业务透明度。五是明确监督管理要求，监管机构对商业银行表外业务风险管理进行持续监管，对不能满足监管要求的银行采取监管措施和行政处罚。

银保监会有关部门负责人表示，《办法》以是否存在信用风险及承担信用风险的主体为依据，结合表外业务特征和法律关系，将表外业务划分为“担保承诺类、代理投融资服务类、中介服务类、其他类”四大类，对不同类型的表外业务提出了差异化的监管和管理要求。对银行承担信用风险的担保承诺类业务，重点监管信用风险，关注统一授信执行、表外业务信用风险转换系数、表外业务垫款等情况。对代理投融资服务类、中介服务类业务，重点监管操作风险、声誉风险，关注业务操作规范、客户投诉、金融消费者保护等情况。

《办法》对商业银行表外业务风险管理提出了哪些要求？该负责人介绍，随着商业银行表外业务发展变化，各类新兴业务迅速增长，复杂程度显著增加，风险形式不断演化。《办法》对表外风险管理框架进行了重塑，在原有风险控制、风险监管等相关内容基础上，重新构建了表外业务风险管理框架体系，在政策制度、限额管理、授权管理、审批机制、关联交易、压力测试、内部控制、会计核算、统计信息系统、合作机构等方面作出相关规定，并对担保承诺类、代理投融资服务类和中介服务类业务提出差异化的风险管理要求。同时，对表外业务的审慎经营和监管作出明确规定，要求商业银行按照实质重于形式原则和穿透原则，准确识别、评估和缓释各类表外业务风险，针对相关资产的风险分类和减值准备计提、风险加权资产计量和资本计提、相关风险准备金计提等方面提出明确要求，推动商业银行强化合规意识、做好风险抵补。

(责编：罗知之、吕骞)
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