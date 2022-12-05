本报北京12月4日电 （记者韩鑫）中国轻工业联合会近日公布1至10月我国轻工业经济运行情况。数据显示，前10月，我国轻工行业规模以上企业实现营业收入19.37万亿元，同比增长6.7%。当前，随着稳经济一揽子政策及接续政策措施进一步加力提效，轻工业经济总体延续复苏态势。

行业产需总体稳定。看生产，1至10月，轻工业增加值同比增长3.6%，增速高于制造业0.2个百分点。部分轻工行业增加值保持较快增长。电池制造、助动车、日用化学产品等制造行业增加值增速超过10%。看消费，从前10月累计情况看，轻工消费市场整体继续保持增长。1至10月，轻工10类商品零售额55698亿元，同比增长2.1%，高于社会商品零售总额增速1.5个百分点。

盈利水平继续改善。随着促消费政策效应不断释放，轻工行业利润增速逐月上行。1至10月，轻工行业规模以上企业实现利润11842.6亿元，同比增长9.8%，增速较1至9月加快0.9个百分点。轻工业营业收入利润率为6.11%，同比提高0.17个百分点，高于制造业0.8个百分点。

投资规模持续扩大。2022年主要轻工行业固定资产投资规模在上年稳步恢复的基础上继续扩大。1至10月，除造纸行业外，轻工主要行业投资均保持两位数较快增长，且增速高于全国及制造业投资增速，其中，皮革、文体、木材加工等行业投资增速超过20%。

《 人民日报 》（ 2022年12月05日 02 版）

(责编：白宇、岳弘彬)

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