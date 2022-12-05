本报记者 王 观

党的二十大提出，强化就业优先政策，健全就业促进机制，促进高质量充分就业。健全就业公共服务体系，完善重点群体就业支持体系，加强困难群体就业兜底帮扶。

农民工返乡创业补贴、大学生就业创业补贴、创业担保贷款贴息，发放稳岗返还资金、缓缴社保费……今年以来，一笔笔民生资金直达快达，一项项支持政策落实落细，各地区各部门拿出“真金白银”扶持重点群体就业创业，兜牢民生底线，为市场主体减负担添动力。

稳就业

用好就业补贴、培训补贴等

“参加了两次职工技能提升培训班，现在一些炼钢老师傅遇到问题，还会来请教我这个新手呢。”河北省武安市文丰钢铁有限公司入职刚刚两年的吕正超自豪地说。今年以来，该公司有205名职工参加技能培训，申领培训补贴55.76万元。

针对钢铁企业多、技术要求高的特点，武安市把技能培训作为稳就业的关键举措。截至10月底，已开展补贴性职业技能培训4758人次，发放培训补贴1267.093万元，有效提升了劳动者职业素质和技能水平。

“为利用好财政直达资金支持稳就业，我们实行公益性岗位均衡拨付和单项就业补贴按需拨付相结合的办法，同时对每笔支出全程监管。”武安市财政局三级主任科员王树超说。

就业是最大的民生。为有效应对疫情影响，今年以来，各地财政部门统筹用好财政资金，强化就业优先政策，通过就业补贴、培训补贴等方式分类施策、精准发力，着力稳住就业基本盘。

新增设立481个公共卫生服务岗，开发大学生就业见习、实习实践岗位1069个，对用人单位给予见习补贴……今年，山东省德州市庆云县将促进高校毕业生、农民工等群体多渠道就业作为工作重心，出台“‘人才兴庆’二十条措施”“青年就业创业三年行动”等举措，在资金支持上予以倾斜，全力支持重点群体就业。

今年，井冈山大学2022年应届毕业生刘守民成功入职江西百神药业股份有限公司，成了一名质量研发员。“今年我们招聘了多名应届毕业生，不仅为企业注入了‘新鲜血液’，吸纳每名应届毕业生还可获得1500元一次性扩岗补助。”百神药业办公室主任郑二锐说。

江西省宜春市袁州区人社局党组成员李超介绍，今年以来，袁州区已发放一次性扩岗补助、就业见习补贴、求职创业补贴等20余万元；开设初级工及以上等级补贴性培训班11期、保育员培训班8期、茶艺师培训班3期等，共培训近4000人。

促创业

激发积极性，织密社保安全网

“到处都是创业担保贷款的宣传，银行有宣传电子屏，人社部门有宣传单，村镇还有‘金融村官’，我们都知道这个政策，申请贷款还能获得财政贴息。”在湖北省宜昌市秭归县茅坪镇做建材销售的谭青坪，今年顺利申请到20万元创业担保贷款。

在秭归县承包了200多亩柑橘园的村民杨承群，对秭归农商银行高效服务和财政贴息政策很满意。今年9月，收到20万元创业贷款资金的老杨立马订购了一批抽水灌溉设备，解了果园抗旱的燃眉之急。该笔贷款利率6.15%，同时由财政贴息4%，贴息资金按季兑付。

“我们采取‘先拨后结’方式，确保贴息资金及时足额兑现到享受创业担保贷款的个人和小微企业，解决其发展后顾之忧，也增强经办银行发放创业担保贷款的积极性。”秭归县财政局金融产业股股长吕金华说。截至10月底，秭归县新增创业担保贷款2665笔，贷款金额7.17亿元，财政贴息8970万元。

促创业也要防失业。失业保险是我国社会保险的重要组成部分，在参保人员保生活、促就业、防失业等方面发挥着重要作用。

广东省财政厅相关负责人介绍，今年7月起，广东开始实施失业保险基金省级统筹。通过提高失业保险统筹层次，一方面进一步提高基金共济功能和抗风险能力，由省政府建立浮动费率机制，对稳定就业的用人单位下调费率，为参保人员稳步提高待遇打下坚实基础；另一方面逐步提高失业保障水平，规定失业保险金按照失业保险金领取地地级以上市最低工资标准的90%按月计发，省政府根据国家规定可适当调整失业保险金标准，进一步织密社会保障安全网，增进民生福祉、促进社会公平。

助企业

支持中小微，为行业纾困

为市场主体减负，也是稳就业、惠民生的重要举措。

延续实施阶段性降低失业保险费率、工伤保险费率政策至2023年4月30日；延续实施失业保险稳岗返还政策；对受疫情影响较大、生产经营困难的中小微企业和特困行业等实行阶段性缓缴社保费；对企业招用毕业年度高校毕业生发放一次性扩岗补助……今年以来，“降、返、缓、补”政策红利在各地不断释放，进一步纾解市场主体困难，帮扶更多主体渡难关、稳岗位。

广东省财政厅相关负责人介绍，截至10月底，广东省已发放稳岗返还资金57.3亿元，受益企业219.16万户；2022年对省内注册、持续经营的制造业小型微利企业，按企业职工基本养老保险费单位缴费部分一定比例给予补贴，截至10月底已发放9.73亿元。

今年，宁夏天豹固原汽车运输有限责任公司副总经理周继武体验到了社保费减免政策“免申即享”的便利，免去了申请要来回跑的麻烦。受益于各项政策支持，公司生产经营压力得到有效缓解，用工队伍也更加稳定。

“实施降费率和缓缴社保费等政策，就是要给市场主体信心，稳定市场预期，促进行业健康发展。”国家税务总局宁夏回族自治区税务局社会保险费处负责人介绍，为确保惠企政策精准直达企业，税务部门与人社部门通过社保费征收系统核企业、核数据、核账户，确定符合条件企业名单，建立基础信息数据库，同时完成电子税务局升级改造，加快政策落实速度。

“今年以来，财政资金安排紧紧围绕人民群众最迫切最关心的民生问题，全面强化社会民生兜底保障的力度，在稳住经济基本盘方面发挥了重要作用。”中国社会科学院大学商学院副院长蒋震认为，下一步财政资金应继续坚持增强发展能力和切实保障民生并重，既强化现实问题导向，又注重区分不同群体需求，显著提升政策效能。加强不同类型政策间的相互衔接、相互配合，织密政策保障网。不断扩大民生保障资金支持力度、直达范围，有效确保资金高效精确到达保障对象手中，并开展事前、事中、事后的全流程监管，让资金到哪里、监管到哪里。

《 人民日报 》（ 2022年12月05日 03 版）

(责编：白宇、岳弘彬)

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