新华社北京12月9日电 记者9日从财政部了解到，为筹集财政资金，支持国民经济和社会事业发展，财政部决定发行2022年特别国债。本期国债为3年期固定利率附息债，发行面值7500亿元，可以上市交易。

财政部表示，本期国债发行日和起息日为2022年12月12日，在全国银行间债券市场面向境内有关银行定向发行，人民银行将面向有关银行开展公开市场操作。

(责编：胡永秋、岳弘彬)

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