焦磊

在深圳宝安国际机场的卫星厅中，一群有着椭圆形身子，外表憨态可掬的“小白”们挥舞着双臂，同来往的旅客驻足聊天。这些“小白”就是优必选5G商用服务机器人Cruzr克鲁泽，它们负责为旅客提供带路引导、实时讯息播报等智能服务，保障每一位旅客的路途畅通无阻。

在深圳机场工作的机器人Cruzr克鲁泽。受访方供图

当前，人们的生活更加便利，社会生产方式加速变革，这背后离不开科技创新的持续赋能。党的二十大报告提出，“坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位”“强化国家战略科技力量”“强化企业科技创新主体地位”，这进一步为各行各业发展指明了方向。同时，随着良好科技创新生态环境持续形成，我国加快推进科技自强自立、建设科技强国正形成新的不竭动力。

以科技力量为轴 引领企业加速发展

天气日渐寒冷，对于一些行动不便的老人来说，如果没有旁人帮扶，晒太阳并不是一件容易的事。在上海松江新凯敬老院，这里的老人们借助代步机器人，可以轻松走出房间，尽情享受暖阳。

长期以来，以社会需求促科技创新，再以科技创新引领发展，一直是许多科技企业不断前进的重要动能。据介绍，自创立以来，作为全球为数不多的实现人形机器人量产的企业，优必选一直坚持科技创新，服务于解决社会重大问题和满足社会重大需求。

作为机器人的“关节”，伺服驱动器是机器人的核心部件之一，其精度越高，机器人越灵活。2016年以前，优必选伺服驱动器的生产大多数依靠手工，效率和品质难以得到保障。为了解决这个问题，优必选探索对伺服驱动器生产线进行自动化改造，最初用机械臂“盲装”，后又经过改良，给机器加上了视觉功能，让机器“看”得见细节，定位精度更高，从而实现了伺服驱动器内齿轮的自动化装配。

通过摸索生产工艺，持续创新和改进，在生产线上，优必选用“机器人造机器人”，大幅提高生产效率的同时，也保障了产品质量，实现了人形机器人商业化，满足了市场需求。

数据时代，从数据里筛选有用信息、形成一体化信息协同工作系统，是许多公司面临的重要难题。AI技术的大力发展，成为解决这一难题的有效途径。

百度将AI技术与知识管理结合，在公司内部打造了“创新流水线”，即“AI×知识管理”，成为了这项科技创新的推动者和受益者。在公司内部，小到一篇文档的协同编辑，大到一个项目的协同推进，均可实现通过1个项目知识库，协同所有的参与方共享信息、随时维护，做到每位成员都能获取项目最新的全景、分工和进度，形成“多线程并发式”共商、共创的模式。

“在AI和知识管理的加持下，创新流水线将高效运转，并且不断自我增强。应用创新流水线，能够大幅提升协同创新效率。”百度集团副总裁、集团首席信息官李莹表示，基于AI和知识管理的创新流水线，公司实现了自身的创新发展，知识流转、创新知识协同和知识产出，均取得了倍增的效果。

“凡是能够运用好科学技术的企业，往往在产业发展中拥有更多的主动性和更足的创新后劲，可更为充分地激发企业家精神和创新型人才活力，使之有更大可能性在激烈市场竞争和复杂外部环境下抢占先机。”中国信息协会常务理事、新经济研究院院长朱克力表示。

攻坚核心技术 加速科技成果转化

关键核心技术是国之重器，对推动我国经济高质量发展、保障国家安全都具有十分重要的意义。

“十四五”规划提出，要加强关键数字技术创新应用。聚焦高端芯片、操作系统、人工智能关键算法、传感器等关键领域，加快推进基础理论、基础算法、装备材料等研发突破与迭代应用。加强通用处理器、云计算系统和软件核心技术一体化研发。

算力作为数字经济的核心生产力，随着数字技术向经济社会各个领域全面持续渗透，已经成为国民经济发展的重要基础设施。

在上海智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展过程中，城市、道路、汽车等各种要素共同参与、相互协同。由沐曦公司研发的GPU芯片，为交通数据智能处理、道路全息感知、车路协同等应用场景提供了算力支撑。同时，GPU芯片以数字地面模型DEM为数据底座，结合土地规划图、排水和降水等大数据输入，可对核心CFD浅水方程等算法进行并行加速，成百倍地提高城市内涝水位预测计算，为城市灾害预防和应急管理提供科学算力保障。

当前，数字化转型已经成为企业发展的必选项。高效、安全、便捷、合理的国产化办公软件成了企业不可或缺的“重器”。

多年来，用友通过持续研发创新，实现以创新技术、创新平台和创新应用助力核心软件国产化自主可控。用友研发的商业创新平台“用友BIP”，面向企业提供数智化应用平台和应用服务，不同于过去以售卖软件为主的信息化阶段，在新时期，服务企业数智化提供的是集工具、能力和资源为一体的融合服务群。基于数智化新一代产品和平台，用友帮助企业实现数智化和国产化结合，达到软件国产化的价值替代。用友集团副总裁郭金铜认为，软件化是数字经济的重要发展方向之一，未来的重要性将会愈发凸显，软件国产化关乎国家和企业信息安全。

“加强核心技术研发可以提高生产力、增强产业竞争力。” 浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林表示，要提高技术的自主能力，在产业链的关键节点上实现突破。

强化创新引领 营造良好科技环境

党的二十大报告提出，要强化企业科技创新主体地位，发挥科技型骨干企业引领支撑作用，营造有利于科技型中小微企业成长的良好环境。

量大面广的中小企业是中国经济的“毛细血管”，是我国技术创新的中坚力量和关键引擎，壮大“毛细血管”需要多方发力。

今年1月，科技部官网发布《关于营造更好环境支持科技型中小企业研发的通知》，通过采取加大减税降费力度、拓宽融资渠道、加强服务保障等举措，扶持科技型中小企业。

在海尔的生态版图里，有这样一个平台“HOPE”——把技术、知识、创意的供方和需方聚集到一起，提供交互的场景和工具，促成创新产品的诞生。平台秉承“世界就是我的研发部”的创新理念，力求解决科学家不懂市场，企业家不懂技术的难题。

许多人耳熟能详的产品，比如MSA控氧保鲜冰箱、净水洗洗衣机、水洗空调、天樽空调、NOCO传奇热水器、防干烧燃气灶……都是由这个平台来实现。

海尔HOPE平台专家与国外专家视频交流。受访方供图

据悉，HOPE平台作为海尔研发连接用户和资源的入口，正是技术、创意、产品或解决方案落地的“加速器”，平台每年发布技术需求上千个，解决产业线技术难题近百个，聚集了高校、科研机构、大公司、创业公司等群体，覆盖100多个的核心技术领域，社群专家12多万人，为众多中小企业找到了应用场景。同时，HOPE平台通过专家社群、创新挑战赛等，把更多的技术、专家、项目开放给生态伙伴，助力中小企业成长。

“企业应当在政策导向引领下，积极发挥好支撑作用，营造有利于创新发展的良好环境。”朱克力表示，科技骨干企业要立足企业家精神，以现代产业集群为支撑，主动与各类市场主体协同创造，积极促进大中小企业融通发展，培育经济增长新动能。

(责编：郭思邈、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经