人民网记者 李栋

民族要复兴，乡村必振兴。党的二十大报告提出，全面推进乡村振兴。要发展乡村特色产业，拓宽农民增收致富渠道。巩固拓展脱贫攻坚成果，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力。

当前，党的二十大精神正在广袤的乡土大地上生根发芽，从田间地头到村集体经济、从农民个体到农业产业主体，三农领域通过学习、重在行动，结合自身实际情况和发展优势，发展乡村特色产业，拓宽农民增收致富的渠道，努力擘画农业强、农村美、农民富的美好愿景。

产业旺：提升产品附加值 村民腰包鼓起来

二十大报告指出，发展乡村特色产业，拓宽农民增收致富渠道。

在内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县，农牧民许涛聊起生活的变化咧嘴笑说：“现在我家每年能有10多万元的收入，最近新买了一辆越野车。”近些年来，在许涛生活的这片沙漠里，不仅有了绿色，还种植了喂养奶牛的饲料。

“近年来，我们农牧民开始为乳企种植燕麦、玉米等饲料作物，直接销售给当地乳企，收入有保障，即赚钱又省心。”许涛说，党的二十大的精神让大家有了更足的底气，将来再扩大种植规模，和乡亲们一起勤劳致富。

“经过几年的努力，我们在乌兰布和沙漠种植了22万亩有机草场，建成23座通过欧盟认证的有机牧场。”圣牧草业相关负责人杨瑞光表示，截至目前，有效带动了农牧民就业2000多人，农牧民累计增收5300万元，平均每人每年增收2.5万元。

许涛在燕麦生长期查看长势。（受访者供图）

沙漠里趟出绿色发展之路并非易事。“多年来，磴口县坚持不懈探索产业治沙道路，引进多家龙头企业发展沙草产业，带动农牧民增收致富。”磴口县畜牧工作站站长郭福锁表示，大家现在都在学习党的二十大精神，农牧民的致富积极性更高了，不少人打算来年再扩大种植面积，大家对未来的生活充满着希望。

产业兴则百业兴，做好乡村振兴这篇大文章，推动乡村产业振兴是首要任务。在清华大学中国农村研究院副院长张红宇看来，在乡村产业发展的重要历史机遇期，加快推动中国特色乡村产业振兴，对提升我国大国农业竞争力、实现农业农村现代化具有深远意义。

生态好：资源变成资产 打造宜居乡村

二十大报告指出，统筹乡村基础设施和公共服务布局，建设宜居宜业和美乡村。

村道平坦整洁，民宿古色古香。冬日暖阳下，走进山东省淄博市周村区韩家窝村，映入眼帘的是一幅幅秀丽的田园风光。

“现在俺们村越来越漂亮了，有民宿、喷泉、荷花池……我相信村里的发展必将一年一个样。”老党员韩世祥的一席话，道出了村里的变化和村民对未来的期望。

韩家窝村民宿一角。（受访者供图）

座落于淄博市西部的韩家窝村，因其交通便利、生态环境优越，每逢节假日游客络绎不绝。“这里的乡村既有景点，又富有文化底蕴，周末带全家人来游玩放松，心情真是不错。”游客于楠说。

靠山吃山，靠水吃水，“生态底色”提高了乡村振兴的成色。“村‘两委’因势利导，通过推进文旅融合、整治村容村貌，充分释放了生态红利。现在资源变资产，资产出效益，绿水青山就是金山银山。”韩家窝村党支部书记、村委会主任韩浩介绍，现在村里通过大力挖掘“山水、村落、生态”旅游资源，着力打造生态园区，将闲置民宅改造为鲁派精品民宿，加大村内基础设施改造，“相信通过党的二十大的精神指引，未来村民的获得感成色将更足、幸福感也将更持续。”

人才优：头雁效应“种”出幸福来

二十大报告指出，巩固和完善农村基本经营制度，发展新型农村集体经济，发展新型农业经营主体和社会化服务，发展农业适度规模经营。

江西省湖口县大垅乡联丰村,位于北纬30°的黄金产茶区，雨水好，土壤肥沃，得天独厚的地理优势为茶叶生长提供了沃土。但由于人才匮乏、技术资源带动力不足，村上的发展一直受到限制。

守着金饭碗怎么才能致富？在2021年，结合村“两委”班子换届，当地党委政府对本乡外出优秀能人深入摸排考察，吸引政治过硬、能力突出、群众认可的优秀人才回村任职，张仁就是其中之一。

湖口县大垅乡联丰村茶园。（受访者供图）

既是县人大代表，又是村里的“当家人”的张仁引领农户抱团发展，壮大产业规模和联农带农户数，由村集体统一收购鲜叶、统一制茶、统一销售，带动293户1226人制茶产茶，“这既解决了当地村民的就业问题，又增加了村集体和农户的经济收入。”

在产茶季，张仁每周都要来山上一次，看看茶苗的长势，记录当月地表温度，预判新叶长出时间，提醒村民做好采茶前的各项准备。

“我是这个村庄的，每天早上六点钟上山采茶，下午五点钟下山，有师傅教我们采，一天下来可以挣到110—120块钱，在这个采茶季，收入增加了不少哩”。说到收入的变化，村民徐金蓝笑开了花。

本强则茂，基壮则安。“把农村基层党组织的人才队伍建设摆在突出位置，是全面实施乡村振兴战略的必然要求。”江苏省社会科学院研究员陈朋表示，建设一支政治过硬、本领过硬、作风过硬的乡村振兴干部队伍，有助于发挥农村基层党组织带领群众共同推动乡村振兴的能力。

“作为县乡两级人大代表和村干部，这一段时间以来，我一直在学习党的二十大精神，更坚定了我们三农基层工作者要有所为，把家乡建设得更好，让大伙的生活更美、更富。”张仁笑着说。

(责编：罗知之、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经