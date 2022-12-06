人民网北京12月6日电 （记者赵竹青）近日，商务部、公安部、海关总署发布关于进一步扩大开展二手车出口业务地区范围的通知，决定新增辽宁省、福建省、河南省、四川省、河北省（石家庄市）、内蒙古自治区（呼和浩特市）、吉林省（珲春市）、黑龙江省（哈尔滨市）、江苏省（苏州市）、浙江省（温州市）、山东省（潍坊市）、贵州省（贵阳市）、云南省（昆明市）、新疆维吾尔自治区（博尔塔拉蒙古自治州）开展二手车出口业务。

通知要求，开展二手车出口业务的地区要制定本地区企业准入标准，规范遴选程序，支持具有车源整合能力、海外营销渠道、售后服务保障能力等综合竞争力较强的企业开展二手车出口业务。同时，要建立本地区二手车出口信息化管理平台，实现全流程可追溯。

2019年4月，三部门发文支持在条件成熟地区开展二手车出口业务，北京市、天津市、上海市、浙江省（台州）等10个地区成为首批开展业务地区。2020年11月下旬，商务部、公安部联合印发通知，进一步扩大开展二手车出口业务的地区范围，新增河北省（唐山市）、山西省（太原市）、内蒙古自治区（鄂尔多斯市）等20个地区开展二手车出口业务。

第三批开展出口业务地区名单。商务部通知截图

(责编：赵竹青、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经