人民网北京12月11日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，10日，市场监管总局发布了关于规范涉疫物资网络交易秩序的工作提示，要求互联网平台企业严格按照市场监督管理法律法规要求，严格落实“八个责任”，确保依法合规经营。

市场监管总局相关负责人表示，发布关于规范涉疫物资网络交易秩序的工作提示，是为了维护防疫药品、口罩、抗原检测试剂等防疫用品和粮食、蔬菜、肉蛋奶、速冻食品等生活物资网络交易秩序，助力优化落实新冠肺炎疫情防控措施，防范和制止网络交易不当行为。

互联网平台企业需要严格落实的“八个责任”具体为：

一要严格落实平台内经营者管理责任。要认真履行对平台内经营者资质、商品和服务信息发布的审核义务，强化对平台内经营者及其经营活动的审查监控，及时优化系统及规则，适当提高对销售防疫用品、基本生活物资经营者的抽查比例，确保相关信息真实有效。加强合规管理，严防平台内经营者实施虚假宣传、欺诈等行为，坚决杜绝平台内经营者发“疫情财”情况出现，及时依法对违反法律法规的平台内经营者采取必要措施。

二要严格落实涉疫物资保障供应责任。要积极响应网络零售需求变化，做好规划和预案，对涉疫物资日常采购、供应情况加大监测力度，适当增加库存储备，加强备货补货、仓储调度、物流配送，保障防疫用品、基本生活物资的供应，确保供应不断不乱。不得任意取消订单、随意更换商品，保障配送不停不慢，助力产业链供应链稳定畅通。

三要严格落实涉疫物资价格稳定责任。要遵循公平、合法、诚实信用的定价原则，为消费者提供价格合理的商品和服务，并严格按规定明码标价，准确清晰标示商品的品名、数量、价格和计价单位等信息。严禁哄抬物价，囤积居奇，捏造、散布涨价信息，造成商品和服务价格过高过快上涨。主动管控异常定价行为，保障防疫用品、基本生活物资价格稳定。

四要严格落实食品安全和产品质量责任。要严控防疫用品、基本生活物资质量关，不得销售危害人身、财产安全的商品，不得销售假冒伪劣商品和侵权商品。严格按照有关要求对销售的商品进行消杀、检测、存储、运输，并采取措施保障物流运送期间商品，特别是生鲜食品的安全和质量。

五要严格落实消费者权益保障责任。要全面、真实、准确、及时地披露商品信息，保障消费者的知情权和选择权，不得对商品的来源、功能、质量、销售状况等进行虚假或者引人误解的商业宣传，不得发布虚假广告。确因临时短缺、物流配送困难等原因造成不能按约定交付的，应当及时告知消费者，并提供退款、换货、补差价等选择，切实保障消费者权益。

六要严格落实化解网络消费纠纷责任。要健全完善高效、便捷的投诉受理、处理和反馈机制，畅通消费者投诉举报通道，及时受理、高效处理投诉举报，妥善处理消费纠纷，积极协助消费者维护合法权益。督促平台内经营者遵守网络购物七日无理由退货、网络购物“三包”等规定，确保消费者吃得安心、买得放心、用得舒心。

七要严格落实配送骑手管理和保障责任。加强对平台内骑手的管理、培训和引导，完善平台规则，规范外卖配送服务。加强骑手出行管理和安全保障，及时按照各地进一步优化落实新冠肺炎疫情防控的具体措施进行调整，提供口罩、消毒水等必要防疫物资，为核酸或抗原检测、就医等基本需求提供必要支持。

八要严格落实政企协同共治责任。要积极配合监管部门依法查处相关违法违规行为，形成平台自治与政府监管的良性互动。发现的违法违规问题，及时向所在地县级以上市场监管部门报告。

上述负责人表示，市场监管部门将通过投诉举报、网络监测、舆情反映等，及时发现违法线索。综合运用政策指导、提醒告诫、行政处罚等手段，防范和制止网络交易违法违规行为，切实维护网络交易秩序。

(责编：孙红丽、高雷)

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