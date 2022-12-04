国际金融论坛（IFF）2022全球年会发布的《IFF2022年全球金融与发展报告》（以下简称报告）预测，2023年全球经济增长将达2.8%，中国经济有望增长4.6%。今年，中国经济全年增长预计为3.3%。

报告称，2022年全球经济增长受多重因素的冲击而显著放缓，包括通货膨胀快速上升、发达国家货币政策转向、俄乌冲突、部分地区新冠肺炎疫情反复，以及持续的全球供给侧瓶颈等。报告预测，因受多重因素冲击，2023年全球经济仍将继续疲软。随着大多数国家选择与新冠肺炎病毒共存，疫情对经济和社会的影响将进一步得到缓解。但是，发达国家为控制通胀而采取的货币紧缩政策将进一步削弱其经济增长动力，而全球金融状况的收紧将限制许多发展中国家复苏的步伐。在此背景下，目前市场的共识是2023年全球经济增长2.8%，发达经济体增长1.2%，发展中国家增长3.9%。

报告分析称，2022年中国第三季度与去年同期相比增长3.9%，高于市场预期。中国经济2022年全年预计将增长3.3%，低于2021年的8.1%，2023年预计增长4.6%。增长放缓的部分原因包括局部地区疫情的反复和为应对疫情所采取的严格的防控措施，以及房地产行业的持续下滑。中国政府2022年5月出台的一揽子稳经济政策，包括财政支持、货币金融、稳投资促消费、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基本民生等六个方面，以及8月公布的接续措施，将有助于经济稳定增长。10月份召开的中国共产党第二十次全国代表大会确认的经济发展大政方针，包括推动高质量发展、深化改革开放、发挥市场在资源配置中的决定性作用等，将促进经济在中长期内健康增长。

此次发布的《IFF2022年全球金融与发展报告》是国际金融论坛（IFF）连续第二年发布对世界经济的分析和预测。据IFF学术委员、武汉大学经济与管理学院院长宋敏教授介绍，本年度的报告包括两个部分：第一部分是对全球经济整体的分析和展望；第二部分涵盖了全球数字经济发展的形势，对数字经济这一全球金融市场发展的新动力进行系统解读。

宋敏教授介绍说，2022年影响全球经济的要素主要有三个，全球性的通胀、仍然存在的疫情和地缘政治不稳定因素如俄乌冲突对全球能源及粮食市场方面的冲击。

关于中国经济，报告分析认为，随着疫情防控政策进入新阶段，中国经济将在2022年底和2023年初恢复上行趋势。2023年，随着政策的调整，中国社会生活将逐步恢复正常，经济发展有望接近3%的增长水平。除中国外，印度经济发展将保持平稳，与其他经济体相比来说相对乐观。

通胀依然是全球经济的一个巨大隐患。虽然各国的通胀原因不尽相同，但是有一个共通的原因是此前为刺激经济采取的较为宽松的货币政策与当前因俄乌冲突等因素带来的供应链收紧引发的价格上升之间产生的巨大反差。因此近期，除了中国和个别经济体之外，通胀成为一个全球性的普遍现象。IFF的报告预计，2023年全球通胀上升速度将会放缓，但不会有大的放缓或下降，仍会保持高位。

在报告中，IFF对全球经济发展提出一些政策建议。

第一个，关于疫情。IFF的报告认为，调整防疫措施应该是一个科学、渐进的过程，建议按照世卫组织的意见，将防疫的一些医疗保健政策纳入到一般性医疗体制当中。

第二个，为实现全球经济软着陆,主要经济体央行应该确保货币紧缩政策适度，不要过于激进。

第三，发展中国家经济体应该继续加强它们的基本面来减少它们应对外部冲击的脆弱性，加强它们各自的基本面是更重要的，而不是依赖于外部的援助。

第四点，加速发展模式转型。IFF认为绿色发展转型给全球经济提供了新的驱动力、新的需求、新的力量，推进技术的进展，绿色技术的开发和世界范围内的共享，这一点非常重要。

第五点，IFF呼吁全球应该加强国际合作来解决多项的挑战，扩大疫苗的接种规模，终止贸易战争，关注发展中国家的实际问题，激发发展中国家的经济潜力。

（来源：国际金融论坛（IFF））

(责编：崔元苑、李源)

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