神舟十四号载人飞船顺利撤离空间站组合体
神舟十四号航天员乘组即将踏上回家之旅
2022年12月04日11:33 | 来源：人民网
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人民网北京12月4日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2022年12月4日11时01分，神舟十四号载人飞船与空间站组合体成功分离。
分离前，神舟十四号航天员乘组在地面科技人员的配合下，完成了与神舟十五号乘组在轨轮换、空间站组合体状态设置、实验数据整理下传、留轨物资清理转运等撤离前各项工作，与神舟十五号航天员挥手告别。
后续，神舟十四号载人飞船返回舱将在地面指令控制下择机再入返回，在中国空间站出差183天的航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲即将踏上回家之旅。
(责编：赵竹青、吕骞)
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