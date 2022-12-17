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机构报告：中国快消市场呈现新格局 创新增效成为增长引擎

2022年12月17日17:15 | 来源：人民网
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人民网北京12月17日电 （记者孙阳）日前，全球监测和数据分析公司尼尔森IQ发布的研究报告显示，中国快消品市场增速略有放缓，但企业复苏迹象已现。超半数的被访企业主表示公司整体业绩表现评估好于年初的预期，展望2023年，对于中国经济及所在行业和公司仍保持相当乐观的态度。

尼尔森IQ中国区董事总经理宋烨表示，“近年来，消费格局经历了深刻调整，企业创新步伐加快，新商业模式的崛起，都给品牌商带来诸多的启发与经验，品牌商需要快速反应，积极创新、降本增效来激活增长引擎，实现可持续增长。”

报告显示，直播电商已成为了拉动消费者增长的新型销售模式，其用户及规模仍具备增长空间，同时，直播电商购买转换率近70%，逐渐接近传统电商。

创新在推动中国快消品市场发展中一直起着重要作用，也是企业能在危机时期脱颖而出的关键因素。尼尔森IQ研究指出，产品创新可从帮助消费者既升级又省钱、突出品质和核心功能、顺势平移市场需求这三个方面入手。

帮助消费者既升级又省钱的创新是指嵌入新生活方式，帮助消费者提升生活品质；突出品质是注重核心功能、实在干货的创新，重点表现在老字号品牌与新零售模式结合、品牌力保障还要有真实性比价，产品高标准规范外加新成分加持。同时，创新需要巧借时势，顺势而为。随着社会经济的变化、人口代际的更替，和大众的消费热点不断转移，为许多品类带来了新的发展机会。同时，酒店、餐馆消费有望转移到新兴场景，如露营、飞盘活动等，催生出新的消费场景。

尼尔森IQ中国消费品部门副总裁骆琦表示，消费是拉动经济增长的重要引擎，在复杂多变的市场需求及发展承压下，品牌商需要具备长期有价值的创新、精细化且消费者能接受的价格策略，同时，把握住未来5年的通路“转型”及“现代化”机遇带来的增效，才能在激烈的竞争中保持长期优势。

(责编：赵竹青、吕骞)
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